Квебек инвестирует 603 миллиона долларов в защиту французского языка

Квебек “переходит в наступление”, чтобы защитить и популяризировать французский язык, заявил в воскресенье министр Жан-Франсуа Роберже, представляя план в 603 миллиона долларов, направленный на борьбу с тем, что он назвал упадком французского языка.

Роберже, министр квебекского кабинета, ответственный за французский язык, сказал, что девять приоритетов правительства включают в себя улучшение мониторинга языковых тенденций, расширение возможностей французской культуры и повышение уровня владения французским языком учащимися.

Некоторые из этих мер связаны с иммиграцией, в том числе увеличение доли экономических иммигрантов, говорящих по-французски, и ускорение предоставления вида на жительство иностранным студентам, которые заканчивают франкоязычные программы. “Важно отметить, что мы больше не защищаем французский язык”, – сказал Роберже на пресс-конференции в Монреале. “Мы переходим в наступление, нет, не против кого-то, а для того, чтобы вернуть утраченные позиции и обратить вспять упадок французского языка”.

Стратегия, обнародованная в воскресенье, включает 21 меру, некоторые из которых уже приняты или были анонсированы. К ним относятся ранее объявленные обязательства повысить плату за обучение на 30% для канадцев, проживающих за пределами провинции, и обязать университеты обеспечить, чтобы большинство этих студентов к моменту окончания учебы владели французским языком. Правительство также заявило, что оно введет более строгие требования к знанию французского языка для временных работников и постоянных иммигрантов из стран экономического блока.

Роберже сказал, что жизнеспособность французского языка в Квебеке подвергается сомнению из-за ряда факторов, включая растущее число иммигрантов, не говорящих по-французски, доминирование цифровых платформ, в которых преобладает английский язык, и количество студентов, посещающих английские университеты. Роберже выступил на пресс-конференции вместе с министрами иммиграции, культуры, образования, высшего образования и международных отношений провинции. Они и другие лица входят в состав рабочей группы, занимающейся будущим французского языка в Квебеке.

Он сказал, что пятилетний план в размере 603 миллионов долларов, обнародованный в “сложных бюджетных условиях”, свидетельствует о приверженности правительства французскому языку. В плане указано, что финансирование уже предусмотрено в финансовых рамках провинции. Роберже привел данные переписи населения 2021 года, которые показали, что процент жителей Квебека, которые преимущественно говорят по-французски дома, немного снизился в период с 2016 по 2021 год. В то же время, по данным Статистического управления Канады, доля жителей Квебека, для которых английский был первым официальным языком, выросла с 12% за тот же период до 13%.

Однако в апреле квебекское агентство по изучению языков опубликовало исследование, согласно которому использование французского языка в общественных местах, таких как магазины и рестораны, оставалось стабильным с 2007 года. Роберже сообщил, что 18 миллионов долларов из выделенных средств будут потрачены на совместный со статистическим агентством Квебека проект по регулярной публикации данных о языковых показателях в провинции. Более половины средств – 320 миллионов долларов – будут потрачены на программы, направленные на то, чтобы временные международные работники говорили и изучали французский язык.

Еще 64,9 миллиона долларов будут направлены на повышение уровня владения учащимися французским языком с помощью программ, в том числе способствующих чтению, сообщил министр образования Бернар Дренвиль. “Мы должны привить нашим детям желание говорить по-французски”, – сказал он, добавив, что учителя и школьный персонал обязаны поощрять учащихся говорить по-французски в классах, коридорах и во время внеклассных мероприятий. Сумма в размере 187,3 миллиона долларов будет направлена на расширение “культурного предложения франкоязычных стран” и повышение его доступности. Это будет включать финансирование культурных постановок Квебека, сообщил министр культуры провинции.

Матье Лакомб добавил, что планирует внести на рассмотрение законопроект, цель которого – “гарантировать наши фундаментальные права на доступ и возможность обнаружения культурного контента на французском языке в цифровой среде”. Наконец, правительство потратит 12,8 миллиона долларов на укрепление привязанности квебекцев к французскому языку посредством таких инициатив, как научные публикации на французском языке и информационные кампании.

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