Звезда квебекской эстрады и культуры Жан-Пьер Ферланд скончался в возрасте 89 лет

Человек, который оставил свой след в Квебеке песней “Une chance qu’on s’a”, умер естественной смертью, сообщили его представители. Он был госпитализирован 14 февраля в больницу CHLD Desy в Сен-Габриэль-де-Брандон, регион Ланаудьер.

Родившийся в Монреале 24 июня 1934 года — дата, благодаря которой он стал знаковой фигурой квебекской культуры, — Ферланд дал “заключительный концерт” в Bell Centre 13 января 2007 года, официально завершив свою 42-летнюю карьеру. Но он не исчез со сцены.

Затем он принял участие — вместе с Селин Дион и Жинетт Рено, среди прочих — в концерте на равнинах Авраама в 2008 году, посвященном 400-летию Квебека, и в концерте в честь него в театре Сен-Дени в апреле 2009 года, организованном радиостанцией Rythme FM.

В сентябре 2009 года Ферланд также выпустил альбом дуэтов и трио под названием “Bijoux de famille”, в дополнение к сотрудничеству с Жилем Виньо и написанию новой песни для Селин Дион. В 2011 году выходит еще один концертный альбом: “Les Noces d’or de jaune”.

14 августа 2010 года он вылетел на помощь маленькой церкви в своей родной деревне Сен-Норберт, которая находилась под угрозой закрытия, несмотря на то, что Совет по религиозному наследию Квебека признал ее достопримечательностью. Ферланд и Рено выступили на концерте, который посетили 3000 человек, и судьба церкви изменилась.

В 2011 году он принял участие в трех фестивалях — франко-Онтарийском фестивале в Оттаве, Франкофонском фестивале в Монреале и Международном фестивале в Квебеке, а затем в специальном выпуске “Селин Дион без сопровождения” в 2012 году, который собрал 2,4 миллиона зрителей. В 2013 году он появился на канале TVA в передаче “La Voix”.

Дискография певца и автора песен насчитывает около 30 альбомов, включая “Jaune”, его шедевр 1970 года, ставший, в некотором смысле, квебекским “Сержантом Пепперсом”. Всего за один год было продано около 60 000 копий.

Его карьера была отмечена многими наградами, в том числе дважды, в 1968 и 1977 годах, Гран-при Академии Шарля-Кро во Франции, приз лучшему певцу и автору песен на музыкальном фестивале в Монреале в 1965 году и приз лучшему певцу и автору песен на Гала-концерте артистов в 1972 году.

В начале 2005 года Ферланд начал свой последний тур “Trois fois Ferland”, в ходе которого он побывал во всех уголках Квебека. После примерно 150 выступлений 12 октября 2006 года, за день до самого последнего выступления в этом туре и в его карьере, на следующий день в Bell Centre, у него случился инсульт. И прощальное шоу его программы, состоялось лишь 13 января 2007 года.

Однако артист не уходил на пенсию. Он продолжал время от времени выступать на сцене и даже был судьей в популярном телешоу “La Voix” в 2013 году.

В 2021 году, после пандемии COVID-19, он выпустил новый альбом “Je n’veux pas dormir ce soir”, в котором он исполняет свои произведения вместе с другими артистами, включая Флоренс К., Линду Лемей и Жиля Виньо.

“Я оставил эту профессию, я остановился, я дал прощальное шоу. Но это продолжалось недолго”, – с улыбкой признался он ведущему Radio-Canada Патрису Рою в интервью в мае 2021 года.

“Мне было стыдно, и я вернулся. Это самая прекрасная профессия в мире, потому что она самая удивительная для человека, который ею занимается”.

У Ферланда остались жена Жюли Энн Сомюр, дети Жюли и Бруно, внуки Эдуард, Шарлотта, Лоик и Жан-Феликс, а также правнучка Ливия.

Премьер-министр Франсуа Лего в воскресенье почтил память певца и автора песен Жан-Пьера Ферланда, заявив, что свяжется с семьей покойного и предложит провести государственные похороны.

“Если они пожелают, мы организуем государственные похороны”, – сказал Лего на брифинге для прессы в Монреале.

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