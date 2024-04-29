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Новости Женщина в возрасте 60 лет погибла в результате пожара в жилом доме к западу от Монреаля
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Пожарная машина в Монреале. Фото из газеты Метро.

Женщина в возрасте 60 лет погибла в результате пожара в жилом доме к западу от Монреаля

Степан Артемьевский Апр 29, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Женщина в возрасте 60 лет погибла в результате пожара в жилом доме к западу от Монреаля отключены 2 Просмотров

Женщина в возрасте 60 лет погибла в воскресенье утром в результате пожара в Салаберри-де-Валлейфилд, в квебекском регионе Монтережи.

 

Сотрудники полиции из Полиции Квебека (SQ) были вызваны около 9 часов утра в дом на улице Беланже, который был охвачен пламенем.

“Во время происшествия пострадавшая женщина получила серьезные травмы. У нее были заметные ожоги. Женщину доставили в больницу, где спустя короткое время, констатировали ее смерть”, – сообщила представитель SQ Элен Сен-Пьер.

Расследование ведется отделом по расследованию особо тяжких преступлений полиции региона. Причина пожара все еще выясняется.

В воскресенье днем на место трагедии также был вызван пожарный техник.

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