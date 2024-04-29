Женщина в возрасте 60 лет погибла в результате пожара в жилом доме к западу от Монреаля

Сотрудники полиции из Полиции Квебека (SQ) были вызваны около 9 часов утра в дом на улице Беланже, который был охвачен пламенем.
“Во время происшествия пострадавшая женщина получила серьезные травмы. У нее были заметные ожоги. Женщину доставили в больницу, где спустя короткое время, констатировали ее смерть”, – сообщила представитель SQ Элен Сен-Пьер.
Расследование ведется отделом по расследованию особо тяжких преступлений полиции региона. Причина пожара все еще выясняется.
В воскресенье днем на место трагедии также был вызван пожарный техник.
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