Популярный аквапарк в Вердане планируется снести

Павильон “Аквапарк” в Вердане был закрыт на реконструкцию с 2017 года, и теперь 86-летнее здание, скорее всего, будет снесено. В детстве Венди Дункан проводила лето, плавая в водном бассейне Вердана. “Вы могли бы приехать на пару часов, а в итоге остаться на весь день, и в конце концов проголодаться, а потом подняться наверх, на крышу, где была небольшая закусочная, и купить картофельных чипсов по пять центов за пакетик”, – сказал продавец, житель Ласалля.

Аквапарк был открыт в июле 1940 года. Это был первый открытый бассейн в Монреале и самый большой в Канаде на то время. “Все приходили в аквапарк, если хотели поплавать, это было подходящее место для отдыха. В нем был большой бассейн”, – сказал он. Бассейн по-прежнему открыт в летние месяцы, но павильон в стиле ар-деко закрыт. Бывший мэр Вердана говорит, что его источники сообщили ему, что здание будет снесено. Ожидается, что власти города сделают официальное заявление во время публичного собрания в мэрии во вторник.

“Я был очень удивлен и сказал: “Нет, нет, нет, это невозможно”, – сказал Жан-Франсуа Паренто, бывший мэр Вердана. Паренто – не единственный, кто выступает против этого проекта. “Это полное безумие. Это часть истории Монреаля, в частности, Вердана”, – сказала Ясмин Амрауи. “Это стало бы потерей не только для этого сообщества, но и для многих других жителей Монреаля”, – добавил Дункан. Здание с раздевалками и душевыми внутри было закрыто на ремонт в 2017 году. Работы в здании были остановлены в том же году, когда были обнаружены серьезные структурные проблемы.

Паренто говорит, что избранные должностные лица могут остановить снос. “Они попросили меня снести это здание, и я сказал “нет”. Они остановили проект на семь лет”, – сказал он. Heritage Montreal заявляет, что, учитывая возраст здания, разрушение бетона является проблемой, и призывает чиновников города Монреаля принять решение по объекту. “Были примеры, когда они находили способы отремонтировать нечто подобное, не нанося ущерба ценности наследия, в некоторых других местах, где им приходилось это воспроизводить. Так что, есть разные стратегии”, – сказал Дину Бумбару, директор по политике и пресс-секретарь Heritage Montreal.

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