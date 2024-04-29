“Откажитесь сейчас”: студенты создают палаточный лагерь в Университете Макгилла

Группа студентов организовала палаточный лагерь в Университете Макгилла, призывая учебное заведение разорвать финансовые связи с Израилем. В нескольких постах в социальных сетях видно, как протестующие, взявшись за руки, окружают несколько палаток, которые были установлены в субботу. Протестующие выкрикивали “Освободите Палестину сейчас же” и “Освободите Палестину немедленно”.

Плакаты, распространяемые в Интернете, показывают, что студенты из Университета Макгилла и Университета Конкордия участвуют в мероприятии, чтобы донести до администрации университета сообщение о том, что студенты “не хотят, чтобы их университеты были замешаны в геноциде”.

Полиция Монреаля сообщила, что несколько офицеров находятся на месте, чтобы следить за ходом мероприятия, но говорят, что за безопасность кампуса отвечает администрация университета. Лагерь напоминает те, что были в нескольких городах США в последние дни, когда антивоенные акции протеста набирали силу в университетских городках, призывая положить конец массовым убийствам мирных жителей в Газе.

В субботу утром Макгилл разослал студентам коммюнике, в котором сообщил им, что “разбивка лагерей на территории нашего кампуса запрещена”. В нем также отмечается, что “палаточные лагеря могут создавать серьезные проблемы для здоровья и безопасности студентов и профессуры, одновременно увеличивая вероятность эскалации и конфронтации конфликта, как мы наблюдали в некоторых колледжах по всей территории США”.

Представитель университета написал в электронном письме в субботу днем, что сотрудники службы безопасности находятся на месте и что “Мы поддерживаем права сообщества нашего кампуса на свободу выражения мнений и собраний в рамках политики McGill и закона. Мы также обязаны создать уважительную атмосферу, которая создает оптимальные условия для выполнения нашей академической миссии и защищает здоровье и безопасность нашего сообщества”.

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