Количество поездок на общественном транспорте у пожилых людей увеличилось

Дорогостоящая программа, предлагающая бесплатные тарифы на проезд в общественном транспорте для пожилых людей в Монреале, приносит свои плоды, говорится в недавнем отчете городских властей, поскольку они зафиксировали резкий рост использования общественного транспорта среди людей в возрасте 65 лет и старше. По данным городских властей, за шесть месяцев, прошедших с момента запуска программы 1 июля 2023 года, количество поездок, совершенных людьми из целевой возрастной группы, выросло на 15-20%. Результаты содержатся в документе о бюджетном планировании на 2025 год, опубликованном во вторник.

По данным городских властей, к концу 2023 года сорок семь процентов жителей Монреаля, имеющих на это право, присоединились к программе. “Таким образом, эта мера привела как к экономии, так и к повышению мобильности пожилых людей”, – говорится в документе. Впервые объявленная в конце 2022 года, программа позволяет жителям Монреальской агломерации, состоящей из города Монреаль и пригородов на острове Монреаль, в возрасте 65 лет и старше бесплатно пользоваться метро, автобусами, пригородными и легкорельсовыми поездами в пределах юрисдикции. Паратранзит, или специализированные виды транспорта для людей с ограниченными возможностями, также бесплатны для участников данной программы.

Монреаль выделил на эту инициативу 24 миллиона долларов в своем бюджете на 2023 год и выделил еще 34,3 миллиона долларов на ее продолжение в 2024 году. За тот же период городское транспортное агентство Société de transport de Montréal, испытывающее финансовые трудности, сократило свой бюджет почти на 140 миллионов долларов. Подавляющее количество пассажиров заявили в субботу, что программа имеет множество преимуществ для пожилых людей. “Я думаю, что для людей с низким доходом это способ вырваться из изоляции”, – сказала 74-летняя Хьюгетт Бержерон у станции метро Place-d’Armes в центре города. 70-летняя Энн Шено заявила, что рассматривает программу как “небольшую компенсацию” за высокие местные налоги.

Обе женщины заявили, что они воспользовались предложением, хотя могли бы позволить себе обычный месячный тариф в размере 97 долларов. Они надеются, что аналогичные программы будут направлены на жителей, которые могут воспользоваться финансовой помощью, например, на студентов. Роберт Мартин сказал, что широкие критерии отбора в программу, вероятно, будут способствовать расширению доступности бесплатного транспорта. По его словам, программа, ограничивающая право на участие в программе по доходу, может создать препятствия для потенциальных участников, которым придется доказывать свое финансовое положение.

Мартин планирует зарегистрироваться для получения бесплатного проезда, когда в марте следующего года ему исполнится 65 лет. Как человек, у которого никогда не было автомобиля, он надеется, что программа повысит его мобильность. “Всем ли это нужно? Я не уверен”, – сказал он. “Но это проще для города, чем просто требовать доказательств того, что вы, скажем, принадлежите к бедному или среднему классу”.

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