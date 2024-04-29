Монреальские художники утверждают: Marvel злоупотребляет правовой системой в борьбе за авторское право

Монреальский художник комиксов Рэй Лай заявил, что, несмотря на время, усилия или судебные издержки, он и его брат Бен будут защищать свою работу, даже если им придется противостоять такой мощной силе, как Кинематографическая вселенная Marvel (MCU). “Если вам приходит в голову оригинальная идея, ваша задача – защитить ее, а если вы этого не делаете, то можете больше этим не заниматься”, – сказал художник в телевизионном интервью.

Братья Лай втянуты в судебную тяжбу с Marvel и Disney, которые, по их словам, украли элементы дизайна из версий фильмов с участием персонажей Железного человека, Человека-муравья и Осы. В недавно поданном иске о нарушении процессуальных прав утверждается, что гиганты индустрии пытались отсрочить или закрыть свое дело о нарушении авторских прав, используя обманную тактику. “Ответчики, по-видимому, действуют с намерением сорвать процедуры и документацию истца и, таким образом, истощить их в финансовом отношении”, – говорится в ходатайстве. “В дополнение к ненужным шагам, которые были вынуждены предпринять истцы [братья Лай], им пришлось столкнуться с рядом ненужных возражений и необоснованных позиций ответчиков.”

С начала судебного разбирательства в 2021 году адвокат братьев Лай, Джули Десрозье, заявила, что Marvel пыталась закрыть дело, возражала против дачи показаний ключевым свидетелем и пыталась «забросать» адвокатов документами без права собственности, одновременно увеличивая гонорары для своих клиентов и неоправданно затягивая рассмотрение дела. “Мы поняли, что они совершили некоторые действия, которые ввели в заблуждение суд и нас в отношении доходов и прибыли, получаемых от этих фильмов в Канаде”, – сказал Дезрозье. “Мы решили подать ходатайство о злоупотреблении процессуальными полномочиями, чтобы братья Лай могли возместить часть расходов, которые они потратили на борьбу с этим судебным разбирательством”.

Ходатайство требует почти 180 000 долларов для компенсации судебных издержек, которые были понесены братьями Лай. “Я не хочу звучать банально и говорить, что это наш ребенок, но когда ты начинаешь что-то делать, ты должен, если ты действительно веришь в это, идти до конца”, – сказал Рэй Лай. “Вы не можете просто сказать: “Ну, знаете, кто-то берет это, я просто собираюсь начать все сначала”, – тогда все просто продолжат воровать у вас все идеи”.

Братья утверждают, что Marvel использовала рисунки из их серии Radix в своих костюмах “Железный человек” и “Человек-муравей” для блокбастеров Marvel. Братья требуют компенсации ущерба и/или “прибыли, полученной Marvel в результате нарушения, в размере, который будет определен после тщательного расследования”. Они также попросили суд вынести Marvel и Disney “постоянный судебный запрет, чтобы положить конец этому преднамеренному и постоянному нарушению”. Дезрозье сказал, что эксперты оценили потенциальную компенсацию в размере более 5 миллионов долларов.

Братья Лай начали создавать комиксы в 1995 году и быстро сделали себе имя в индустрии, нанявшись в CrossGen Comics, прежде чем вернуться в Монреаль для разработки серии Radix, издававшейся Image Comics с 2001 по 2002 год. Радость от того, что их работы были опубликованы, сочеталась с разочарованием от того, что они столкнулись с суровой реальностью в отрасли.

“Сразу после выхода первого номера, Массачусетский технологический институт (MIT) скопировал наши работы”, – сказал Рэй Лай. Профессор Эдвин Л. Томас сказал, что он неосознанно использовал изображение братьев в исследовательском проекте о солдате будущего в 2002 году. После беседы с братьями он опубликовал извинения на сайте Массачусетского технологического института. “Если бы я знал, что это ваша работа, я бы не стал ее использовать”, – написал он. “Массачусетский технологический институт решительно поддерживает права авторов и очень сожалеет об использовании изображения без разрешения. Мне очень жаль, что это произошло; такого больше не повторится”. Томас объяснил в своих извинениях, что его команда решила включить рисунок о том, как мог бы выглядеть солдат будущего, и включила в него одного из персонажей братьев Лай.

“До тех пор, пока ваш адвокат не связался с Массачусетским технологическим институтом в конце апреля, я не знал, что изображение, по-видимому, было основано на вашем персонаже”, – сказал Томас. Как только мы узнали об этом, я удалил его с веб-страниц Института нанотехнологий, уведомив всех заинтересованных лиц о том, чтобы они не использовали данное изображение для любых целей, и Массачусетский технологический институт также распорядился удалить это изображение со всех своих дочерних веб-сайтов”.

Вскоре после скандала с Массачусетским технологическим институтом, братьев уволили из Marvel, где они проработали около года, прежде чем вернуться в Монреаль для работы над собственными комиксами. Когда братья увидели постер “Железного человека 3”, Рэй сказал, что они сразу узнали их работу. “Я сразу же сказал, что это копия”, – сказал Рэй. “И, что интересно, мы знаем многих людей, которые работали в Marvel”.

Рэй и Бен работали со многими дизайнерами, работавшими над фильмами, а также то, что Marvel знала о деле Массачусетского технологического института, еще больше усилило их желание защитить свою работу. “Когда они нанимали нас, они знали, что MIT копирует нас”, – сказал Лай. “И теперь они снова нас копируют”. Другие фильмы с участием “Человека-муравья” и “Осы” также являются частью дела братьев. После того, как дела в США были прекращены, братья Лай подали иск в Верховный суд Квебека. Все претензии еще предстоит доказать в суде. Для братьев Лай изнурительные судебные разбирательства, хотя и разочаровывающие, стоят того, чтобы их пройти.

“Я думаю, что даже в те времена, когда Массачусетский технологический институт копировал нас, я считал, что нет смысла создавать что-то, если вы не можете защитить свою интеллектуальную собственность, потому что это самое важное”, – сказал Рэй. “Здорово быть художником, здорово выставлять свои работы на всеобщее обозрение, и люди могут это оценить, но если ты не можешь защитить свою работу, ее начинают использовать без твоего ведома”. То же самое относится и к компании, на которую подали в суд братья Лай.

Marvel подала иск против четырех художников о защите авторских прав на “Железного человека”, “Человека-муравья” и “Капитана Марвела” и разрешила этот иск в 2023 году. “Они владеют своей интеллектуальной собственностью и сделают все, что в их силах, чтобы защитить ее”, – сказал Рэй Лай. “И если мы не сможем защитить ее, то нет смысла просто выполнять работу, чтобы другие люди могли воспользоваться ее преимуществами… Я думаю, именно поэтому это так важно для того, чтобы быть творцом”.

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