Планируете летнюю поездку на острова Мадлен в Квебеке? Приготовьтесь заплатить!

Каждое лето десятки тысяч туристов приезжают на острова Мадлен в Квебеке, чтобы полюбоваться морскими пейзажами в обрамлении скал и песчаными пляжами. Но, начиная со следующего месяца, за пребывание на островах будет взиматься дополнительная плата. Небольшой архипелаг вводит плату за посещение в размере 30 долларов, чтобы собрать средства на развитие туристической инфраструктуры, охрану окружающей среды и утилизацию отходов.

Новый сбор, называемый Passe Archipel, будет обязательным для внутренних и международных путешественников, которые пробудут на островах более 24 часов в период с 1 мая по 14 октября. Лица, не соблюдающие требования, рискуют получить штраф в размере 1000 долларов.

Мэр Иль-де-ла-Мадлен Антонин Валикетт говорит, что сбор необходим, потому что туристы обременяют местные службы и увеличивают существующие муниципальные доходы. По данным местного совета по туризму, население островов составляет примерно 13 000 человек, но в период с мая по октябрь 2023 года их посетило примерно в пять раз больше туристов.

“Если вы считаете, что острова Мадлен прекрасны, величественны, и именно поэтому вы приезжаете посмотреть на них, тогда мы должны попросить вас внести свой вклад в сохранение этого качества жизни и этого туристического направления”, – сказала Валикетт в интервью в среду.

Валикетт настаивает на том, что пропуск не является препятствием для въезда на острова или выезда с них, но, тем не менее, некоторые островитяне обеспокоены тем, что плата будет ущемлять свободу квебекцев и других канадцев путешествовать по своей стране.

“Я думаю, что это возмутительно – просить кого-то представиться, чтобы уехать из своего собственного города”, – заявила в среду владелица местного отеля Шани Теро. Она была одной из нескольких человек, которые выступили против платы за посещение во время напряженного заседания местных органов власти 9 апреля, на котором избранные должностные лица приняли данные подзаконные акты.

В одном из интервью Теро сказала, что считает этот сбор особенно несправедливым, поскольку он будет взиматься с жителей материковой части Квебека за использование государственных ресурсов, частично финансируемых правительством провинции, таких как дороги. “Таким образом, в конечном итоге мы взимаем плату с жителей Квебека за посещение их собственной инфраструктуры, за что они платят свои собственные налоги”, – сказала она.

Сьюзи Леблан, бывший член городского совета Иль-де-ла-Мадлен, сказала, что она с пониманием относится к бюджетным проблемам муниципалитета, но обеспокоена последствиями устаревших правил Архипелага для мобильности граждан. “Это действительно препятствие для моей свободы передвижения”, – сказала она. “Такое происходит со мной впервые в жизни, и я нахожу это бессмысленным”. Валикетт, однако, сравнил плату за посещение с платой в размере 50,25 долларов, которую водители автомобилей должны заплатить, чтобы пересечь мост Конфедерации между Нью-Брансуиком и Пенсильванией.

“Я не думаю, что многие предпочли бы не предъявлять свои водительские права, удостоверение личности или документ, подтверждающий место жительства, лишь бы не платить 50 долларов. Так что здесь действует точно такой же принцип”. Он утверждал, что Passe Archipel менее навязчив для островитян, чем альтернативные стратегии сбора средств, такие как плата за парковку на местных пляжах. По его словам, взимать плату за проживание будет сложно, поскольку многие туристические объекты на островах сдаются в аренду одной семьей, а не отелями.

Налог будет оплачиваться через будущую онлайн-платформу и заверяться QR-кодом, который посетители получат по электронной почте. Официальное лицо будет проверять коды посетителей при их отправлении на пароме или самолете. Жители островов освобождены от уплаты паспортного сбора, но при выезде с островов должны будут предоставить документ, подтверждающий их место жительства, чтобы избежать уплаты сбора, который взимается только с путешественников в возрасте от 13 лет и не превышает 100 долларов США для семей (до двух взрослых и пяти детей), путешествующих вместе. Существует также исключение для владельцев второго дома.

Passe Archipel – не первая попытка квебекского города переложить расходы на инфраструктуру на плечи туристов. В прошлом году судья Верховного суда Квебека отклонил попытку города Персе на полуострове Гаспе заставить компании взимать с посетителей дополнительный 1 доллар за покупки на сумму более 20 долларов, заявив, что муниципалитет превысил свои полномочия, заставив местные предприятия взимать этот сбор. Персе обжаловал это решение.

Доминик Лапуант, профессор урбанистики и туризма в Университете Квебека в Монреале, говорит, что популярные туристические направления часто сталкиваются с тем, что он назвал “дисбалансом” между туризмом и возможностями муниципальных ресурсов. По его словам, модель Passe Archipel впервые применяется в Квебеке, но аналогичные сборы существуют и в других странах мира. В четверг город Венеция запустил пилотную программу, в рамках которой с туристов взимается плата в размере пяти евро.

Лапуэнт сомневается, что введение платы за посещение островов приведет к уменьшению числа туристов. Мишель Бонато, генеральный директор департамента туризма Иль-де-ла-Мадлен, сказал, что его офис не заметил в последнее время снижения числа бронирований.

Теро опасается, что данная модель может распространиться. “Это создает опасный прецедент для других муниципалитетов Квебека”, – заявила она. “Итак, если это принято здесь, почему бы каждому городу не принять те же меры?”

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.