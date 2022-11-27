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Неизвестная Канада: Жибо-Оранж-Джулеп, или Большой апельсин

Виктория Христова Ноя 27, 2022 Виктория Христова, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Неизвестная Канада: Жибо-Оранж-Джулеп, или Большой апельсин отключены 33 Просмотров

На горизонте какого города Северной Америки виднеется гигантский апельсин? Конечно же, Монреаля.

На горизонте какого города Северной Америки виднеется гигантский апельсин? Конечно же, Монреаля.

Этот гигантский трёхэтажный фрукт шириной 12 м был задуман как амбициозная фастфуд-закусочная в французском стиле «кассе-крут», где подавали бы причудливый и загадочный напиток — джулеп. Сейчас это одна из самых старых и знаковых городских точек быстрого питания. Прежде чем основать первое место, Жибо продавал свои напитки в Belmont Park, популярном в то время парке развлечений. Первоначальная витрина, которую он открыл, расположенная на Sherbrooke Est, не имела формы апельсина.

Эрмас Жибо основал это заведение в 1932 году и назвал его, а также свою версию апельсинового джулепа в честь себя. Напиток состоит из апельсинового сока с небольшой изюминкой — яичным порошком в качестве секретного ингредиента, который придаёт ему более сливочную консистенцию. В ресторане Жибо подают обычные для Квебека закуски: чизбургеры, картофель фри, вегетарианские хот-доги и, конечно же, фирменное блюдо Канады — путин.

Жибо входит в список десяти самых важных символов Монреаля по версии «Монреаль Газетт», главного англоязычного издания города. На первый взгляд ресторан кажется обычным местом, где можно быстро перекусить в китчевой обстановке, но в тот же миг это значимая, хоть и немного странная часть истории Монреаля.

Закусочная видна практически из любой точки города, еда в ней дешёвая и разнообразная, а обстановка наполнена ностальгией. Жибо-Оранж-Джулеп, как и многие другие уникальные канадские находки, невозможно не полюбить. Сегодня Orange Julep принимает любителей классических автомобилей и мотоциклов по средам вечером с мая по октябрь – если позволяет погода, уже с апреля по октябрь. уже в ноябре – с 19:00 до 22:00. Часто это мероприятие проводится также по вторникам и четвергам. Апельсиновый джулеп – одна из оригинальных достопримечательностей Монреаля, что делает его одним из многих популярных туристических мест на острове.

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