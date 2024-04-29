Местные производители спиртных напитков испытывают трудности с продажей своей продукции

Местные производители спиртных напитков испытывают трудности с продажей крепких спиртных напитков. За последнее десятилетие количество микроперерабатывающих заводов в Квебеке резко возросло с менее чем дюжины до примерно 70.

Но решение квебекской ликеро-водочной корпорации изъять из своих магазинов до 200 наименований продукции собственного производства является признаком растущих проблем, которые испытывает отрасль, борющаяся с сильной конкуренцией, обременительными нормативными актами и жесткой экономикой, говорят дистиллеры.

Квебекское алкогольное общество, или SAQ, объявило на прошлой неделе, что к зиме 2025 года оно планирует изъять с полок магазинов от 150 до 200 наименований спиртных напитков Quebec, которые продаются по достаточно низкой цене. В настоящее время на складе SAQ имеется более 600 наименований спиртных напитков Quebec.

“Место, которое они в настоящее время занимают на полках, будет освобождено для продуктов, которые пользуются спросом у покупателей, но которым трудно найти место в чрезмерно большом ассортименте”, – говорится в электронном письме корпорации provincial Crown. Компания добавила, что работает с Квебекским союзом микродистилляторов, группой, представляющей производителей спиртных напитков, над разработкой новых правил в ближайшие месяцы.

Пол Сирка, президент винокуренной компании Cirka distilleries, расположенной в Монреале, сказал, что ситуация на SAQ является результатом быстрого расширения отрасли, отсутствия свободных мест на полках и практически отсутствия других возможностей для продажи. В результате, по его словам, некоторые производители “выбрасывают продукты” на прилавки SAQ, которые, по его словам, без разбора выкладывают их все на полки, чтобы посмотреть, что найдет отклик.

“В какой-то степени SAQ создал эту проблему, и теперь они не знают, как с ней справиться, потому что у них нет четкого творческого или управленческого взгляда на решение”, – сказал он в телефонном интервью. Он опасается, что у SAQ отсутствует четкое представление о том, какие продукты следует хранить и где, что может привести к тому, что некоторые перспективные продукты будут сокращены из-за недостаточной известности или рекламы.

И даже если винокурни продают свою продукцию потребителям напрямую из своих собственных помещений — это единственный разрешенный способ, — они все равно должны перечислять около половины продажной цены в SAQ, не включая налоги. По его словам, эта сумма намного превышает ту, которую собирают небольшие винокурни в других провинциях.

“Если они забирают продукцию с розничных полок, и это все еще жизнеспособная продукция, которую вы можете продавать на своем заводе, нет причин, по которым SAQ следует повышать наценку”, – сказал Сирка, чей завод производит джин, виски и водку, которые продаются на SAQ.

Сэмюэл Годетт, соучредитель винокурни Comont distillery в восточных районах Квебека, сказал, что SAQ допустил ошибку, не определив с самого начала, какие спиртные напитки у него на складе.

Однако, по его словам, внезапное сокращение ассортимента, не позволяющее производителям найти другой выход, “определенно задушит мелких игроков и особенно тех, кто только начинает свою деятельность”. По его словам, это также задушит творческий потенциал.

“Желая избавиться от большего количества нишевых продуктов, которые неизбежно имеют меньший объем продаж, они посылают винокурням простое сообщение: они ищут массовую продукцию, чтобы максимизировать продажи и удовлетворить широкую публику”, – написала Годетт в электронном письме.

Джоэль Болдук, совладелица мини-винокурни les Esprits Tordus в Л’Ассомпшоне, к северу от Монреаля, говорит, что она с осторожным оптимизмом относится к тому, что SAQ планирует быть более разборчивой в своих продуктах, что может создать больше возможностей для новых и инновационных продуктов.

“Есть винокурни, которые предлагают шесть различных сортов джина”, – сказала она. “Действительно ли нам нужно так много джинов с одной винокурни? Кроме того, действительно ли нам нужно 300 сортов квебекского джина?”

Но, по ее словам, корректировки предложений SAQ будет недостаточно для решения проблем отрасли.

Она отмечает, что за последний год несколько известных винокурен закрылись или подали заявления о защите от банкротства. Она говорит, что пандемия COVID-19, экономический спад и “взрывной рост” числа винокуренных заводов не помогли, но и ограничительная модель продаж в Квебеке тоже не помогла.

Она отмечает, что ей приходится отдавать половину выручки SAQ, даже несмотря на то, что они не закупают ее бутылки.

“Наша продукция продается только на винокурне, но я все равно должна заплатить SAQ 52% от стоимости моей бутылки, даже если они не предлагают мне ни единой услуги по ее сбыту”, – сказала она.

Болдук и ее муж, которые занимаются бизнесом уже два года, производят водку, похожую на бренди, из винограда, цветов бузины и малины, которые они выращивают сами, а также спирт, похожий на виски, из остатков пива, которые они собирают на местных пивоварнях.

Она хотела бы, чтобы ее продукция появилась на полках винных магазинов, но для этого потребовалось бы значительно увеличить объемы производства, необходимые корпорации Crown corporation.

“Наша бизнес-модель заключается в том, что мы являемся небольшим предприятием в сфере сельского хозяйства, и мы хотим оставаться на уровне людей”, – сказала она. “Подобная бизнес-модель очень сложна в нынешних условиях”.

Все три дистиллятора говорят, что самый простой способ для провинции помочь небольшим винокурням и освободить место на полках в SAQ – это предоставить дистилляторам больше свободы для продажи своей продукции, в том числе ресторанам, на фермерских рынках и напрямую покупателям онлайн. Они также считают, что производители спиртных напитков должны сократить сумму, которую они должны перечислять в SAQ за бутылки, проданные без помощи корпорации.

SAQ заявляет, что оценивает возможность внедрения “альтернативных каналов” продаж в рамках своих изменений, но не уточняет, какими они могут быть.

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