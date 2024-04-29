Жители теряют терпение из-за задержек с открытием нового моста на Иль-Бизаре

Новоизбранный мэр Иль-Бизара, Дуг Херли, начальник полиции в отставке, говорит, что Монреаль не позаботился должным образом об организации дорожного движения для 18 000 человек, проживающих в его районе.

В районе строится новый мост взамен нынешнего, срок службы которого подошел к концу. Но строительные работы значительно сократили скорость транспортного потока, при этом альтернативного пути на остров не осталось.

“По сути, это означает, что если вы проживаете здесь, то примерно с 3:30 до 6:30 вечера, вы будете проводить от 20 до почти 50 минут в пробке на протяжении примерно 300 ярдов, что просто нелепо”, – сказал он.

Мост Жака-Бизара – единственный способ попасть на остров или покинуть его. В настоящее время движение на обоих концах моста регулируется полицейским, но мэр говорит, что этого уже недостаточно, особенно для обеспечения безопасности пешеходов.

“Проблема в том, что водители автомобилей теряют терпение. Они протискиваются между пешеходами”, – сказал он, добавив, что опасается возможной трагедии.

Херли просит городские власти заставить подрядчика найти способ открыть две полосы движения в час пик и привлечь больше сотрудников дорожной полиции. Бывший член городского совета Роберт Самошевски, который раньше работал в администрации Валери Плант, согласен с тем, что город не выполнил своих обещаний по улучшению транспортного потока.

“Я не понимаю, почему они отказались от этого предложения. И, по сути, для меня это именно то, что нужно. Нам нужно больше полицейских, регулирующих дорожное движение”, – сказал Самошевски.

Херли говорит, что департамент полиции регулярно назначает курсантов — новобранцев полицейской академии, не имеющих права выписывать штрафы, — и говорит, что агрессивные автомобилисты часто игнорируют их. Но власти Монреаля заявляют, что сейчас они мало что могут сделать.

Городские инженеры говорят, что открытие двух полос движения – это просто невозможный вариант. Основная часть дорожных работ будет завершена в конце мая, что, вероятно, позволит открыть дополнительную полосу движения.

Но что еще больше расстраивает жителей острова Бизар, так это то, что строительство нового моста должно было завершиться в этом году. К сожалению, инженеры столкнулись с серьезной проблемой во время выполнения работ — им придется переустанавливать опору, что, как ожидается, задержит реализацию проекта на срок до года.

Местные жители уже достаточно натерпелись. “Учитывая все это, мы подумываем о продаже дома и всего остального”, – сказала одна из жительниц.

Предприятия также страдают из-за пробок и объездных дорог. Владелец пекарни, который представился как Джузеппе, говорит, что из-за объездных дорог его бизнес в близлежащем торговом центре сократился на 40%.

Но впереди еще одна головная боль. В сентябре в монреальском гольф-клубе Royal Montreal Golf Club, расположенном на острове Бизар, состоится международный турнир по гольфу “Кубок президента”. Ожидается, что в нем примут участие поклонники гольфа, звезды и знаменитости со всего мира.

“У меня будет не только 18 000 жителей. Ежедневно на остров будут приезжать еще 30 000 человек”, – сказал Херли.

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