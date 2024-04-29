Повышение налога на прирост капитала: домовладельцы со скромными доходами будут платить

Чем больше я об этом думаю, тем более несправедливым с финансовой точки зрения я считаю взимание дополнительных налогов с мелких владельцев дуплексов и триплексов, как это только что сделали правительства Трюдо и Лего, повысив с 25 июня следующего года налог на прирост капитала, который превысит отметку в 250 000 долларов.

В настоящее время в Квебеке насчитывается 279 488 дуплексов и триплексов. Все или почти все эти небольшие доходные дома принадлежат налогоплательщикам со средним уровнем дохода.

Многие из них, кстати, полагаются на свои дуплексы или триплексы, чтобы получать небольшой дополнительный доход, в то же время полагаясь на долгосрочную оценку стоимости своей собственности, чтобы создать своего рода RRSP для своих старых дней.

Эти домовладельцы со скромным доходом, многим из которых приходится играть в “разнорабочего”, чтобы поддерживать и ремонтировать свою собственность по мере необходимости, находятся на расстоянии световых лет от очень богатых налогоплательщиков, которые зарабатывают колоссальные суммы денег на приросте капитала, полученном от их инвестиций в акции, фонды, опционы на акции и акции. действия и т. д.

Вот почему я рекомендую Джастину Трюдо и Франсуа Лего проявить налоговое сочувствие к владельцам дуплексов и триплексов, исключив их из новой меры по налогообложению прироста капитала.

Потому что первоначально введя ежегодную надбавку за прирост капитала, превышающую отметку в 250 000 долларов, Джастин Трюдо и его министр финансов Кристия Фриланд хотели «улучшить налоговую справедливость», заставив богатых платить больше налога на прирост капитала.

Причина? Благодаря приросту капитала богатые «получают непропорционально большие выгоды ” по сравнению со средним классом.

В настоящее время только половина прироста капитала облагается налогом. С 25 июня следующего года мы продолжим платить налог на 50% от первых 250 000 долларов прироста капитала. Но что касается прибыли, превышающей отметку в 250 000 долларов, то облагаться налогом будут две трети, а не только 50% указанного прироста капитала.

Согласно прогнозам на 2025 год, сделанным в федеральном бюджете, который был представлен на прошлой неделе, министр Фриланд с помощью своей новой меры по надбавке за прирост капитала нацелена примерно на 40 000 состоятельных канадских налогоплательщиков, которые, как ожидается, сообщат о приросте капитала на сумму более 250 000 долларов.

Последние составляют лишь небольшую часть налогоплательщиков – 0,13%. И они получают средний валовой доход в размере 1,4 миллиона долларов (включая прирост капитала). Вы правильно прочитали 13 сотых от 1% всех налогоплательщиков.

Сколько из 40 000 очень богатых канадских налогоплательщиков, на которых первоначально распространялась надбавка за прирост капитала, составляют богатые жители Квебека? Давайте поставим 8000.

Таким образом, здесь мы говорим о «избранных» налогоплательщиках, чей годовой доход непомерно высок по сравнению со скромными владельцами дуплексов и триплексов в Квебеке.

Средняя цена дуплекса в Квебеке выросла с 210 734 долларов в 2008 году до 550 787 долларов в 2024 году, при этом прибыль на бумаге составила 340 053 доллара за 16 лет.

Со своей стороны, средняя цена на триплекс выросла еще больше, увеличившись на 452 010 долларов. Средняя цена триплекса составляет 731 686 долларов по сравнению с 279 676 долларами в 2008 году.

Тем не менее, когда они собираются продать свой дуплекс или триплекс, эти мелкие владельцы недвижимости, следовательно, будут рассматриваться с налоговой точки зрения как очень состоятельные налогоплательщики, и оба правительства, Квебек и Оттава, будут доплачивать им за ретроактивную оценку их скромных доходных объектов.

Это совершенно несправедливо по отношению к ним! Тем более что продажа недвижимости должна осуществляться за одну транзакцию, в отличие от портфеля акций, который можно разделить таким образом, чтобы ежегодный прирост капитала был ниже отметки в 250 000 долларов.

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