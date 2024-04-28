Значение праздника Вербное воскресенье

В канун праздника Входа Господня в Иерусалим в православных храмах освящаются ветви вербы. Смысл этого церковного обряда прост. Ветви вербы отсылают нас к тем ветвям пальм, с которыми жители Иерусалима встречали Господа.

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В нашей стране, по понятным климатическим причинам, пальмы не растут. В тоже время, конечно, Вход Господень в Иерусалим – это пальмовое воскресенье. И изначально речь идет именно о вайях, то есть о ветвях финиковых пальм, с которыми этот праздник встречают и сегодня, к примеру, на Святой земле.

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В нашей же Церкви берется то красивое весеннее растение, которое одним из первых пробуждается к жизни.

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Ветви вербы верующие по традиции приносят в субботу накануне Вербного воскресения на Всенощное бдение. Во время богослужения –священник читает молитвы на освящение верб и окропляет их святой водой.

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Стоя с ветками вербы и зажженными свечами, мы символически встречаем нашего Спасителя как Царя Славы, добровольно грядущего на искупительные страдания. До праздника старые ветки вербы сжигают, а новые ставят в красный угол рядом с иконами.

Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей Его.

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Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей.

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Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса».

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Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!»

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Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию.

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Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его.

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Далее евангелисты повествуют: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле».

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И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников».

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Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) называется также Неделей ваий и Вербным Воскресением.

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