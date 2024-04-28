KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Сериал «Красные линии». Премьера 16 мая!

Полина Гагарина возвращается к роли харизматичной Елены Берн, известной также как тетя Лена, невероятная женщина, оставляющая неизгладимое впечатление. Она — дерзкая богатая писательница и популярный коуч, имеющая миллионы подписчиков, но сталкивающаяся с собственными проблемами. Героиня впервые появилась в финальном сезоне культового драматического проекта «Бывшие», когда уже находилась на пике своей славы. Действие спин-оффа развернется за три года до этих событий, когда тетя Лена решает покинуть все и отправиться в Москву, чтобы реализовать свою мечту — издать роман и встретить своего кумира. Но какова будет цена этого стремительного взлета, и какие испытания ей предстоит преодолеть?

Видеотека Premier – Сериал «Ректор». Премьера!

Лаврик – молодой, перспективный и привлекательный ученый, который возглавляет лабораторию биохимии в НИУ. Он уже много лет стремится создать средство от страха, прежде всего для себя. Лаврик испытывает страх перед всем: собственной матерью, научными достижениями, межличностными отношениями и изменениями на работе. Его жизнь резко меняется, когда ректор института, Богомолов, решает уйти в отставку и предлагает Лаврику занять его место.

Видеотека START – Сериал «Артист с большой дороги»

Неповторимый Юрий Стоянов появляется в новой комедии от режиссера «Вампиров средней полосы». После отбывания своего третьего срока опытный вор по прозвищу Артист наконец-то выходит на свободу. Остается только вернуть украденное за годы, и его ждет избавление от криминального прошлого. Однако убежище оказывается в доме, где теперь проживает семья его сына. Единственный путь к заветным трофеям – использовать все свои таланты и предстать в роли няни для собственных внуков.

Видеотека Premier – Мультсериал «Тайны Медовой долины»

Увлекательный мультсериал «Тайны Медовой долины» познакомит юных зрителей с небольшим уютным городком, расположенным на морском берегу. Тут проживают различные животные: кулинарный гений ежиха Мари, белка-модница Люси, медвежонок-добряк Фил и многие другие. Все они живут дружно, но иногда в городке происходят странные вещи: могут пропасть пуговицы, завянуть цветы или у кого-то потеряется велосипед. В такие моменты за дело берутся мудрая сова Софи и бельчонок Чинк. Вместе они распутывают все тайны и возвращают городку привычный покой.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.