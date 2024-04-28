Полиция провинции Квебек сообщает, что в 2023 году смертность на дорогах немного снизилась

В 2023 году в Квебеке произошло небольшое снижение числа смертей на дорогах, но сторонники безопасности дорожного движения говорят, что необходимо сделать гораздо больше для того, чтобы это число уменьшалось с каждым годом.

Хотя в 2023 году в результате столкновений погибло меньше пешеходов, чем в 2022 году, рассеянные водители по-прежнему представляют опасность, согласно последним данным Ассоциации начальников полиции Квебека по безопасности дорожного движения.

“Это может быть текстовое сообщение, это может быть разговор с вашим ребенком на заднем сиденье автомобиля. Это может быть наблюдение слева, когда кто—то находится справа, – это может быть что угодно”, – сказал Энтони Магер-Дугас, инспектор по безопасности дорожного движения полиции Лаваля.

В отчете говорится, что рассеянность водителей является второй по значимости причиной смерти. По данным Ассоциации директоров полиции Квебека (ADPQ), среди 300 водителей, погибших в 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий, был один главный фактор.

“Если водитель снизит скорость, это уменьшит количество жертв”, – сказала Луиза Бонно, менеджер по безопасности дорожного движения ADPQ.

Это справедливо как для тех, кто находится за рулем, так и для пешеходов и велосипедистов, говорит директор Piétons Québec Сандрин Кабана-Дегани.

Она отмечает, что, хотя в прошлом году погиб 61 пешеход, это больше, чем в 2022 году, смертей по-прежнему слишком много.

“Но мы должны иметь в виду, что 2022 год стал худшим годом в плане безопасности дорожного движения для пешеходов за последние 15 лет, когда погибло 79 пешеходов”, – сказал Кабана-Дегани.

В целях повышения безопасности дорожного движения провинциальная ассоциация уделяет особое внимание водителям и хочет повысить осведомленность с помощью акции по распространению информации о безопасности дорожного движения по всему Квебеку. Она пройдет с 26 апреля по 2 мая.

“У нас есть специальный бюджет на этот конкретный период, чтобы иметь возможность задействовать дополнительные ресурсы и принять меры для обеспечения безопасности дорожного движения”, – сказал Фрэнсис Бернарден, глава Департамента безопасности дорожного движения и рекреационного туризма Квебека.

Эксперты говорят, что для повышения безопасности дорожного движения все должны соблюдать правила дорожного движения, и водители, и пешеходы. В противном случае прогресс не достигнуть.

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