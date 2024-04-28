Онтарио увеличивает ограничение скорости до 110 км/ч на некоторых автомагистралях

В среду в провинции Онтарио было объявлено, что этим летом ограничение скорости будет увеличено до 110 км/ч на 10 участках автомагистралей, включая участок шоссе 416 вблизи Оттавы и часть шоссе 401 в восточном Онтарио.

Однако в среду министр транспорта Квебека Женевьева Гильбо отвергла эту идею, заявив, что провинция не последует примеру Онтарио. В интервью CTV News некоторые водители Монреаля заявили, что они поддерживают новую меру.

“Я не знаю статистику, которая стоит за этим, но я думаю, что увеличение скоростного режима до 110 было бы неплохой идеей. Я думаю, что в большинстве случаев мы могли бы выиграть от небольшого ускорения движения”, – сказал Том Доддс.

“Я думаю, в этом больше смысла, потому что всегда есть диапазон и возможность превысить лимит, и это дало бы людям больше возможностей. Я думаю, это было бы практично”, – сказала Мерьем Эдвард.

“Я думаю, что люди сейчас обеспокоены. Ограничение – 100, поэтому люди разгоняются до 115, потому что полиция, предположительно, дает вам немного свободы действий. Если считать, что это 110, то люди думают, что они разгонятся до 125 и не попадут в руки полиции, но я думаю, что это все равно не делает ситуацию более опасной — 115, 125 — если кто-то осторожен, то это осторожность”, – сказал Рикардо.

Правительство Онтарио отметило, что максимальное ограничение скорости на автомагистралях в Альберте, Манитобе, Нью-Брансуике, Новой Шотландии и Саскачеване составляет 110 км/ч, в то время как в Британской Колумбии ограничение скорости составляет 120 км/ч.

В Квебеке максимальное ограничение скорости на шоссе составляет 100 км/ч.

Андре Дюрошер, директор по связям с общественностью и безопасности дорожного движения CAA, сказал, что было бы слишком “упрощенно” просто следовать тому, что делают другие провинции, и что необходимо изучить вопрос об увеличении лимита.

В Квебеке тремя основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости, нарушение правил вождения и рассеянное вождение, сказал он, отметив, что чем быстрее вы едете, тем медленнее ваша реакция.

“Если вы увеличите скорость со 100 до 110 — если что—то случится, – ваше время реакции сократится, и последствия могут быть ужасными”, – сказал Дюрошер, бывший офицер полиции Монреаля. “При этом нам нужно учитывать состояние наших дорог. Я часто езжу из Флориды в Монреаль на машине. … выезжая из Майами и возвращаясь домой в Монреаль, я сталкиваюсь с первыми выбоинами, когда пересекаю границу”.

Он сказал, что, хотя в наши дни автомобили на более высоких скоростях стали безопаснее, чем десятилетия назад, на дороге значительно больше отвлекающих факторов для водителей.

“Автомобили становятся центрами развлечений со всем необходимым, поэтому отвлекающих факторов становится много”, – сказал Дюрошер.

Министр транспорта Онтарио Прабмит Саркария заявил в своем заявлении, что “большая часть сети автомобильных дорог Онтарио изначально была спроектирована таким образом, чтобы безопасно соблюдать ограничения скорости в 110 км/ч, и данные, полученные в результате наших изменений в 2022 году, показывают, что они соответствуют именно этому”.

Правительство Онтарио заявило, что изменения коснутся “большинства” автомобильных дорог Онтарио. 12 июля будет открыто 10 участков автомагистралей по всей провинции для нового скоростного порога, а остальные будут подготовлены “до конца года”.

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