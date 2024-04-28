Медсестра из Лаврентид рассказала, что ее заставили убирать за мужем после его смерти в больнице Монреаля

Жаку Ришару было 52 года, когда он внезапно скончался от сердечного приступа в прошлом году. “Мой сын связался со мной. Он сказал: “Папа умер. Приезжай скорее. Нам некому помочь”, – сказала она.

Ричарда доставили в Королевскую больницу Виктории, где Гранито увидела его через час после его кончины.

Она сказала, что ее партнер лежал на носилках в реанимационном отделении. “Его тело было все покрыто биологическими жидкостями, трубка все еще была в нем, и ничего не было вычищено”, – сказала она.

Гранито проработала медсестрой 26 лет и сказала, что была шокирована, увидев, что его тело не приведено в надлежащий вид. Когда она попросила позвать дежурного, ей сказали, что никого нет.

“Я спросила его: “Пожалуйста, не могли бы вы прислать кого-нибудь, чтобы прибраться?” Они ответили: “Да, конечно, они будут здесь. Но и Вы можете им помочь”.

Гранито сказала, что страдает от посттравматического стресса, и она считает себя разбитой и опустошенной.

“Я травмирована. Я не вернусь теперь к своей работе и не уверена, что когда-то смогу снова стать медсестрой”, – сказала она.

В заявлении для CTV News представитель Университетского больничного центра Макгилла написал: “Нам жаль слышать, что у пациента или члена его семьи возникли неприятные ощущения в MUHC”.

Потеряв отца своих детей, Гранито планирует подать две официальные жалобы: одну в MUHC, а другую в Квебекский орден медсестер. “Я борюсь за таких людей, которые остаются брошены и на которых никто не обращает внимания”, – сказала она.

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