Полиция Монреаля проводит расследование по факту поджога нескольких автомобилей в районе Иль-Бизар

Некоторое время спустя полиция получила второй звонок о том, что звонивший описал как взрыв.
Как только полицейские прибыли на место, некоторые предметы, похожие на взрывчатку, позволили предположить, что это мог быть поджог”, – сказала Марианна Аллер Морен, представитель полиции Монреаля.
В результате пожара были повреждены три автомобиля, которые описываются как полностью уничтоженными.
“На кадрах камер было видно, как по крайней мере двое подозреваемых покидали место преступления”, – добавляет Аллер Морен.
Арестов произведено не было.
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