Полиция Монреаля проводит расследование по факту поджога нескольких автомобилей в районе Иль-Бизар

В 3:45 утра в службу спасения поступил звонок в службу 911 о возгорании автомобиля на частной территории на улице Лорье, недалеко от бульвара Шевремон.

Некоторое время спустя полиция получила второй звонок о том, что звонивший описал как взрыв.

Как только полицейские прибыли на место, некоторые предметы, похожие на взрывчатку, позволили предположить, что это мог быть поджог”, – сказала Марианна Аллер Морен, представитель полиции Монреаля.

В результате пожара были повреждены три автомобиля, которые описываются как полностью уничтоженными.

“На кадрах камер было видно, как по крайней мере двое подозреваемых покидали место преступления”, – добавляет Аллер Морен.

Арестов произведено не было.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.