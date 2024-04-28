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Новости Полиция Монреаля проводит расследование по факту поджога нескольких автомобилей в районе Иль-Бизар
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Пожар - страшное бедствие.

Полиция Монреаля проводит расследование по факту поджога нескольких автомобилей в районе Иль-Бизар

Виктория Христова Апр 28, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Полиция Монреаля проводит расследование по факту поджога нескольких автомобилей в районе Иль-Бизар отключены 1 Просмотров

В 3:45 утра в службу спасения поступил звонок в службу 911 о возгорании автомобиля на частной территории на улице Лорье, недалеко от бульвара Шевремон.

 

Некоторое время спустя полиция получила второй звонок о том, что звонивший описал как взрыв.

Как только полицейские прибыли на место, некоторые предметы, похожие на взрывчатку, позволили предположить, что это мог быть поджог”, – сказала Марианна Аллер Морен, представитель полиции Монреаля.

В результате пожара были повреждены три автомобиля, которые описываются как полностью уничтоженными.

“На кадрах камер было видно, как по крайней мере двое подозреваемых покидали место преступления”, – добавляет Аллер Морен.

Арестов произведено не было.

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