Инвестиции в канадскую индустрию электромобилей достигли 46 миллиардов канадских долларов

После того как компания Honda инвестировала 15 миллиардов канадских долларов в проекты по производству электромобилей в Канаде, общий объем инвестиций в эту отрасль превысил 46 миллиардов канадских долларов, сообщает Financial Post.

Издание приводит список крупнейших инвестиций в индустрию электромобилей в Канаде.

Например, в марте 2022 года Sterantis NV и LG Energy Solutions объявили о намерении инвестировать более 5 миллиардов канадских долларов в строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Виндзоре, Онтарио. Федеральное правительство и правительства провинций Канады обязались предоставить до 15 миллиардов канадских долларов в качестве стимулов.

Volkswagen инвестирует 7 миллиардов канадских долларов в завод по производству аккумуляторов, который будет построен в Сент-Томасе, Онтарио, и будет производить аккумуляторы для одного миллиона автомобилей в год. Федеральное правительство Канады предоставит 2,8 миллиарда канадских долларов в виде налоговых льгот, а правительство Онтарио вложит 16,3 миллиарда канадских долларов.

Завод по производству аккумуляторов также планируется построить недалеко от Монреаля, его построит шведская компания Northolt AB. Стоимость проекта составит 7 миллиардов канадских долларов, при этом Канада выделит 1,34 миллиарда канадских долларов на строительство и производство и еще 2,9 миллиарда канадских долларов на обеспечение контрактов.

Наконец, Ford Motor Company объявила о проекте по переработке аккумуляторов в Квебеке в сотрудничестве с южнокорейской компанией EcoProBM и SK ON. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд канадских долларов, а канадский вклад – 644 млн канадских долларов.

Еще 1,8 млрд канадских долларов будет инвестировано в реконструкцию завода Ford в Оквилле (Онтарио), который, как ожидается, начнет сборку электромобилей в 2027 году.

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