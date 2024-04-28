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Новости 37-летняя женщина погибла: ее как сбил грузовик

37-летняя женщина погибла: ее как сбил грузовик

Виктория Христова Апр 28, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи 37-летняя женщина погибла: ее как сбил грузовик отключены 2 Просмотров

В среду днем в монреальском районе Ривьер-де-Прери-Пуэнт-о-Трамбле женщина погибла после того, как ее сбил грузовик.

 

По данным полиции Монреаля, около 13:40 в службу 911 поступил звонок о столкновении грузовика и пешехода на пересечении улиц Шербрук-Эст и Робер-Шевалье.

“На месте происшествия сотрудники полиции оказали помощь 37-летней женщине- пешеходу, получившей серьезные травмы”, – сообщил представитель полиции Монреаля Жюльен Левеск.

“Из-за критического состояния пострадавшая была отправлена в больницу в окрестностях Монреаля”.

Водитель грузовика, 61-летний мужчина, был доставлен на допрос в полицию, и ему будут предъявлены обвинения в нарушении правил вождения, – сказал он.

Был установлен периметр безопасности, позволяющий следователям провести анализ места происшествия с помощью специалиста по реконструкции столкновений.

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