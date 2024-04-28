Квебек выделяет 40 миллионов долларов на очистку Олимпийского стадиона в Монреале после пожара

Правительство Квебека выделило организации, управляющей Олимпийским стадионом в Монреале, 40 миллионов долларов на ремонт и дезактивацию после пожара 21 марта.

Представитель стадиона Седрик Эссимини говорит, что в башне здания необходимы масштабные работы по дезактивации, поскольку дым распространился по всему зданию.

По его словам, необходимо очистить около девяти километров вентиляционных каналов, а также офисы, расположенные в башне.

Эссимини сообщает, что башня стадиона и прилегающий к ней спортивный комплекс, которые были закрыты после пожара, могут вновь открыться в конце лета или начале осени.

Полиция Монреаля сообщает, что расследование пожара, который начался у основания башни стадиона, продолжается.

В феврале правительство Квебека заявило, что потратит около 870 миллионов долларов на замену крыши стадиона.

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