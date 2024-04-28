Почему разумные люди покупают дома на одну семью

“Местоположение, местоположение, местоположение” – вот что твердят агенты по недвижимости, как заезженную пластинку, и не без оснований.

Но в городе появилась новая поговорка: “Домашний уют, домашний уют, домашний уют”. Это не совсем то, что слетает с языка, но в ближайшие несколько лет будет влиять на оценку дома больше, чем обычно.

Независимо от того, считаете ли вы, что цены на жилье в Канаде взлетят, как акции искусственного интеллекта, упадут, как метеор, или что-то среднее, эксперты вряд ли будут спорить с тем, что дома на одну семью должны дорожать быстрее, чем дома на несколько семей.

Жилищный аналитик Бен Рабиду из Edge Realty Analytics отмечает, что на каждый дом на одну семью, который мы начали строить в прошлом году, в Канаде приходится на 20 человек больше населения. Это примерно такое же неравномерное соотношение спроса и предложения, как и в сфере недвижимости.

“Не похоже, что ситуация с вводом жилья на одну семью улучшится в ближайшее время”, – говорит Рабиду.

“Разрешения на строительство являются ведущими показателями для ввода жилья, и примечательно, что они остаются на 40-летнем минимуме по всей стране”.

Несомненно, угроза жилищного риска становится все более очевидной, поскольку ставки по ипотечным кредитам почти в два раза превышают средние за 10 лет. Тем не менее, квалифицированным потенциальным покупателям жилья, возможно, стоит обратить внимание на краткосрочные трудности.

Неслучайно, что большинство экономистов и аналитиков по недвижимости сейчас прогнозируют рост цен на жилье в следующем году, несмотря на рекордную доступность. Дефицит жилья для одной семьи в сочетании с ростом доходов должен привести к росту цен на отдельные дома по мере снижения ставок.

Тысячи обнадеженных канадцев находятся в стороне, ожидая снижения ставок, чтобы купить жилье. Для некоторых это может оказаться ошибкой.

Если у вас есть финансовые возможности для приобретения жилья на одну семью, то игра в ожидание “более низких цен” или “более низких ставок” – это чистая авантюра. Многие другие люди поступают точно так же, и удешевление затрат по займам в конечном итоге приведет к росту сдерживаемого спроса.

Хотя никто не знает, к чему приведут темпы роста цен, разумно ожидать, что рекордная нехватка жилья проявится в повышении цен по сравнению с более распространенными типами недвижимости, такими как кондоминиумы. Это особенно актуально в привлекательных местах.

Более того, несмотря на текущий рост доходности облигаций, ставки по ипотечным кредитам, вероятно, будут снижаться в конце этого года. Базовая инфляция в Канаде снижается, безработица растет (что должно замедлить инфляцию и отразиться на арендаторах в большей степени, чем на домовладельцах), а рост зарплат покупателей жилья по-прежнему остается значительным.

Более того, этим летом цены на рынке облигаций полностью снизятся. И давайте не будем забывать, что когда начинается цикл смягчения денежно—кредитной политики, Банк Канады применяет тот же подход к снижению ставок, что и я к картофельным чипсам – никогда только один.

И, наконец, слово мудрому: те, у кого есть средства, включая инвесторов, любят покупать на спадах. И когда они это делают, они повышают цены для всех остальных. Именно это и происходит на нескольких рынках в последнее время. Это делает 2024 год потенциально краткосрочным окном возможностей для покупателей из маргинального среднего и выше среднего класса приобрести жилье по карману.

Местоположение по-прежнему имеет первостепенное значение, но иногда вам лучше купить дом или таунхаус немного дальше от того места, где вы хотите жить, чем более просторную квартиру в высотном здании. Вы также можете приобрести отдельно стоящую пристройку, где сможете зарабатывать на жизнь в поте лица. Многое зависит от спроса и предложения в вашем регионе, а также от того, какие преимущества и образ жизни вы хотите получить.

При выборе местоположения дома следует учитывать потенциальную возможность перепродажи. Это зависит от покупки в районах, где отмечены не только эти пункты.:

Рост населения выше среднего по сравнению со строительством жилья

Уверенный рост занятости

Близость к инфраструктуре

Доступ к природе

Развитый школьный округ

Живописные виды

Близлежащий общественный транспорт

Низкий уровень преступности

Экономика, не привязанная только к одной отрасли.

И кто же сегодня выигрывает в лотерее по этому местоположению? Ковбойский шарм Калгари, соленый морской бриз Галифакса, жизнерадостность Квебека и суровые берега Сент-Джона – все это примеры рынков недвижимости, привлекающих толпы людей.

Семейные льготы: Безусловно, самый распространенный способ покупки жилья – это пожертвование на первоначальный взнос. Это касается состоятельных родителей, которые дарят или одалживают деньги своим детям (примечание: кредиты должны учитываться при расчете задолженности по ипотечным кредитам и могут помешать вам пройти квалификацию). Сюда же относятся бабушки и дедушки, некоторые из которых оформляют обратную ипотеку на свои дома, чтобы подарить внукам живое наследство, что я часто не рекомендую.

Совместное подписание: Иногда другим вариантом является привлечение родителей или родственника к совместному оформлению ипотеки, при условии, что лицо, подписавшее ипотеку, понимает потенциальное влияние на его собственный кредит, финансы и потенциал покупки жилья.

Система приятельских отношений: Все больше канадцев покупают дома с друзьями или родственниками. Некоторые даже делают покупки с незнакомцами, используя службу подбора партнеров для совместного проживания. Конечно, вам захочется доверять тому, с кем вы собираетесь переспать, и знать его историю. И вам нужен надежный договор о совместном владении, который предусматривает наихудшие сценарии (например, ваш сосед по комнате не выплачивает свою долю по ипотеке).

Долевое участие: В некоторых регионах вы можете найти поставщиков долевого участия, которые предоставят вам беспроцентный первоначальный взнос в размере 20%. Это снижает ваши платежи и помогает избежать дорогостоящей страховки от дефолта. Взамен вы отказываетесь от процента от вашего будущего повышения стоимости до тех пор, пока не выкупите долю в акционерном капитале компании.

Аренда с правом выкупа (RTO): Это когда вы арендуете недвижимость на определенный период, в течение которого часть ваших арендных платежей идет на будущий первоначальный взнос. Будьте осведомлены о рисках, следите за репутацией компании и всегда обращайтесь к юристу по недвижимости за предварительной проверкой любого соглашения о RTO.

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