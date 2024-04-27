Канадское правительство разрешило Airbus использовать российский титан

Канадское правительство разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции.

Канада разрешила Airbus использовать титан российского производства. Ранее эта страна стала первым западным правительством, запретившим поставки стратегического металла титана в рамках последних санкций.

Канада, где собираются самолеты Airbus A220, предоставила Airbus больше свободы в использовании производственных мощностей страны. В отличие от Airbus A350 и Boeing 787, эта модель не требует большого количества титановых компонентов.

“Airbus известно, что правительство Канады ввело санкции в отношении (российской металлургической компании) ВСПМО-Ависма, и Airbus получил необходимые разрешения на проведение своих операций в соответствии с действующими санкциями”, – говорится в заявлении Airbus Canada.

Напомним, что в феврале 2024 года Канада ввела ограничения в отношении “ВСПМО-Ависма” за ее связи с российским военно-промышленным комплексом в контексте украинского конфликта. В статье отмечается, что в заявлении европейской авиационной компании не уточняется, как долго будет действовать исключение из этой санкции.

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