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Новости Власти Нигера угрожают отозвать лицензию на добычу урана у канадской компании
Фото: polislov.ru

Власти Нигера угрожают отозвать лицензию на добычу урана у канадской компании

Виктория Христова Апр 27, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Власти Нигера угрожают отозвать лицензию на добычу урана у канадской компании отключены 0 Просмотров

Власти Нигера пригрозили отозвать лицензию на урановый рудник Madaouela, если канадская компания GoviEx Uranium не начнет добычу в июле этого года.

 

Нигер ожидает начала добычи на урановом руднике Мадауэла с 2015 года, когда GoviEx Uranium была выдана лицензия сроком на 20 лет. Однако канадская горнодобывающая компания до сих пор не создала и не начала эксплуатацию рудника.

Руководство GoviEx заявило, что не сможет выполнить это обязательство, пока не обеспечит необходимое финансирование.

По данным GoviEx, требуются инвестиции в размере 343 млн долларов США. Ожидается, что проект создаст около 800 рабочих мест. Объем добычи урановой руды на месторождении может достичь 50,8 млн фунтов в течение 19 лет.

Под давлением нигерийских властей компания заявила, что ускоряет разработку проекта и ведет переговоры с финансовыми институтами о привлечении кредита в размере более 200 млн долларов США на строительство рудника.

“GoviEx ведет переговоры с третьими сторонами о возможных инвестициях для ускорения развития проекта”, – говорится в заявлении канадской группы.

Однако, согласно наилучшему сценарию, добыча начнется в 2025 году.

По данным Ecofin, статья 39 Горного кодекса Нигера гласит, что владелец основной лицензии на добычу “обязан начать разработку и ввод в эксплуатацию в течение определенного периода”, который составляет два года.

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