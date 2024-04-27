Забастовка канадских железнодорожников угрожает перевозкам зерна

Забастовка, объявленная Советом железнодорожных операторов Канады (TCRC), начнется 8 апреля и закончится 1 мая. Согласно сообщению, опубликованному 19 апреля в интернет-издании The Western Producer, забастовка может начаться уже 22 мая.

Забастовка проводится в связи с тем, что в конце прошлого года истек срок действия трех коллективных договоров с инженерами, кондукторами и диспетчерами. Канадские экспортеры зерна очень обеспокоены возможной приостановкой железнодорожного сообщения.

Уэйд Собкович, исполнительный директор Западной ассоциации зерновых элеваторов, считает, что риск “слишком велик” и что приостановка отгрузки зерна будет “абсолютной или близкой к ней”.

По его словам, обычные сезонные и циклические колебания в перевозках зерна окажут негативное влияние на сельскохозяйственное производство в этом году. В конце прошлого года продажи были вялыми, поскольку спрос на железнодорожные вагоны превышал предложение.

“Больше зерна, чем обычно, покинуло свой пиковый период, и необходимо перевезти еще больше. Забастовки проходят на обеих главных железных дорогах, что наносит двойной удар по перевозкам зерна. Обе железнодорожные сети остановятся одновременно”, – пояснил он.

Марк Хеймс, президент Quorum, национальной организации, которая следит за перевозками зерна, сказал, что забастовка ударит по репутации Канады как надежного поставщика зерна. Иностранные покупатели будут отворачиваться, думая: “Еще одна канадская забастовка”, – сказал Хеймс.

По словам Собковича, главными жертвами железнодорожной забастовки являются грузоотправители и экспортеры зерна, их клиенты, производители зерна, которые не получают зарплату, и канадцы в целом.

Я не думаю, что забастовка произойдет раньше июня, к этому времени значительная часть урожая уже будет собрана. Обычно последний пик приходится на конец июня”, – добавил он.

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