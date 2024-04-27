Эксперты из США и Австралии дают противоречивые прогнозы по урожайности рапса.

Посевные площади под рапс в Австралии составят 8,27 млн акров (3,35 млн га), что на 4% меньше, чем в прошлом году. Прогноз Commonwealth Bank of Australia (CBA) был опубликован компанией Western Producer 18 апреля.

По прогнозам банка, если засуха в Западной Австралии продлится еще месяц, урожайность может значительно снизиться. Штат произведет 44% австралийского рапса в сезоне 2023-2024 годов, на втором и третьем местах – Новый Южный Уэльс и Виктория.

Условия в Новом Южном Уэльсе “исключительные” в преддверии осеннего посевного сезона. В Виктории условия также благоприятны, но фермеры надеются на дожди до июня.

Австралийское метеорологическое бюро прогнозирует, что с мая по июль в Новом Южном Уэльсе выпадет больше среднего количества осадков, а в Виктории и многих районах Западной Австралии – меньше среднего. “Если засуха продолжится в Западной Австралии и Канаде, остатки могут упасть до самого низкого уровня за последние восемь лет. Ожидается, что цены вырастут”, – пишут эксперты банка.

Банк Содружества прогнозирует производство рапса в Австралии в сезоне 2024-2025 годов на уровне 5,67 млн тонн, что примерно соответствует уровню прошлого года. Эксперты USDA прогнозируют 6,5 млн тонн, что на 14% больше, чем в прошлом году, и является третьим по величине урожаем в истории.

USDA ожидает увеличения посевных площадей под рапс в Австралии в связи с более высокими ценовыми ожиданиями: По оценкам USDA, площадь посевов рапса составит 9,39 млн акров (3,8 млн га), что на 8,6 % больше, чем в прошлом году.

Австралия является вторым по величине экспортером рапса в мире после Канады. По данным Министерства сельского хозяйства США, 70 процентов канадского рапса экспортируется в Европейский союз (ЕС) для производства биодизеля. В последние годы наблюдается “значительное смещение” экспорта из ЕС в Японию, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан и Мексику.

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