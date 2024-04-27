Канада следит за ситуацией, связанной с возможным запретом TikTok в США

Власти Канады следят за ситуацией, связанной с запретом социальной сети TikTok в США, и предпримут необходимые шаги, чтобы обеспечить неприкосновенность частной жизни канадцев.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая перед журналистами в Торонто, и его речь транслировали канадские телеканалы.

Когда его попросили прокомментировать возможную попытку запретить TikTok в США, которая была одобрена Конгрессом США, премьер-министр Трюдо сказал: “Я могу сказать, что Канада будет продолжать очень внимательно изучать вопрос о том, как мы можем обеспечить безопасность канадцев”.

Он добавил, что правительство Канады “должным образом отреагирует” на проблему обеспечения безопасности личной информации канадцев.

Премьер-министр Трюдо также отказался комментировать действия США в отношении TikTok. “Я не комментирую то, что делают другие страны”, – сказал премьер-министр.

20 апреля Конгресс США одобрил ряд законопроектов, в том числе о запрете TikTok. Законодатели предложили дать китайской компании ByteDance год на продажу социальной сети.

Ранее представитель Министерства коммерции КНР Хэ Яньдун заявил, что китайские власти примут необходимые меры против намерения США запретить социальную сеть TikTok.

Он подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить “необоснованное давление” на компании из других стран и обеспечить “открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для компаний из всех стран, инвестирующих и ведущих бизнес в США”.

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