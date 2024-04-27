Приложение для GPS-слежения iSharing сливало точные данные о местоположении пользователей.

Приложение iSharing, насчитывающее 35 миллионов пользователей, устранило уязвимость, которая могла привести к утечке точных данных о местоположении.

Студент из Ванкувера Эрик Дейгл обнаружил ошибку в программе iSharing, которая насчитывает более 35 миллионов пользователей, в рамках исследования безопасности приложений для отслеживания местоположения.

Уязвимость позволяла получить доступ к чужим координатам, даже если пользователь не сообщал о своем местоположении. Уязвимость также раскрывала личную информацию пользователей (имя, фото профиля, адрес электронной почты и номер телефона, используемые для входа в приложение).

Судя по ошибке, серверы iSharing не проверяли должным образом, разрешен ли пользователям доступ только к их собственному местоположению или также к местоположению других пользователей.

Это уже не первый случай обнаружения уязвимостей в приложениях для отслеживания местоположения, которые могут привести к утечке или раскрытию точных данных о местоположении пользователей.

Дайгл сообщил iSharing об уязвимости в приложении две недели назад. Производитель не ответил на его сообщение. Тогда Дайгл обратился за помощью к TechCrunch. Вскоре специалисты iSharing устранили уязвимость.

Специалисты iSharing устранили уязвимость, а Эрик Дайгл заявил, что проблема кроется в функции приложения “Группы”, которая позволяет пользователям создавать группы и добавлять в них других пользователей, чтобы делиться с ними своим местоположением.

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