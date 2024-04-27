Сегодня православные празднуют Лазареву субботу

Лазарева суббота (правильное название – Воскрешение Лазаря) – торжественный праздник, отмечаемый в субботу шестой недели Великого поста. Этот праздник является переносным. В этот день Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря на четвертый день после его смерти (Ин. 11:1-45). Лазарева суббота предшествует празднику Входа Господня в Иерусалим.

Лазарь праведный был жителем Вифании, братом Марфы и Марии. Иисус часто навещал Лазаря и его сестер. Незадолго до Пасхи Лазарь заболел. Марфа и Мария пошли к Иисусу и сказали Ему. Господи! Иисус сказал: “Эта болезнь не для смерти, но для славы Божией”. Иисус сказал ученикам: друг наш Лазарь умер. Иисус пошел в Вифанию. Марфа встретила Иисуса первой: “Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой”. “Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой”. “Твой брат воскреснет”, – ответил Спаситель. Вскоре пришли Мария и ее родственники, и Мария упала к ногам Иисуса и сказала: “Господи, если бы Ты был здесь! “Господи, если бы Ты был здесь, то брат мой не умер бы”. Видя их печаль, Иисус прослезился и спросил, где похоронен Лазарь. Когда они вместе пришли к пещере, где был похоронен Лазарь, Иисус приказал отвалить камень от входа в пещеру. Марфа сказала, что Лазарь пролежал в гробу четыре дня и что от него очень плохо пахнет. Иисус поднял глаза к небу, помолился и сказал громким голосом: “Лазарь, выйди!” . Мертвец вышел из гробницы, руки и ноги его были перевязаны, а лицо покрыто белым платком. Многие из иудеев, видевших это чудо, уверовали в Иисуса Христа, но фарисеи из страха “предали Его смерти с того дня” (Ин. 11:53).

После воскресения Христа Лазарь покинул Иудею из-за гонений и в 33 году (в возрасте 30 лет) перебрался на Кипр, где в 45 году апостолы Павел и Варнава поставили его епископом Ксита (Ларнаки). На Кипре Лазарь, как и апостолы, проповедовал учение Христа. Согласно греческому преданию, Лазарь прожил еще 30 лет после Воскресения и закончил свою земную жизнь в 63 году на острове Кипр.

Останки Лазаря Праведного были найдены в 890 году в городе Кифия (ныне Ларнака) в мраморной раме с надписью “Лазарь четвертого дня, друг Иисуса”. В 898 году, во время правления мудрого императора Льва Мудрого, останки Лазаря были перевезены в Константинополь и помещены в храм под именем “Лазарь Праведный”. IX век В конце IX – начале X веков над гробницей Лазаря в Ларнаке была построена церковь Святого Лазаря. В 1972 году в этой церкви был найден мраморный гроб с человеческими костями, которые были идентифицированы как останки святого Лазаря.

Первая гробница святого Лазаря в Вифании (где он был воскрешен Спасителем) теперь принадлежит мусульманам. Чуть дальше находятся православная и католическая церкви. Сама Вифания в византийские времена называлась Лазарион, но позже мусульмане стали называть ее Эль-Азария.

Память святого Лазаря совершается в субботу шестой недели Великого поста и 30 октября (17 октября н.э.), в день перенесения мощей. Он прославлен как святой праведник и считается епископом Читы. Католическая церковь чтит память святого Лазаря 17 декабря и признает его первым епископом Марселя.

Суббота Лазаря также известна как “Малая Пасха”, с литургическими текстами и традициями, характерными для этого дня.

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