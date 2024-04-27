На Binance подали в суд за нарушение законов о ценных бумагах в Канаде

Криптовалютная биржа Binance столкнулась с новым коллективным иском в Канаде: истцы утверждают, что компания нарушила местное законодательство о ценных бумагах.

19 апреля Высший суд провинции Онтарио принял решение о сертификации коллективного иска, в котором утверждается, что Binance продавала криптовалютные деривативы розничным инвесторам без регистрации.

Истцы, интересы которых представляют Кристофер Лочан и Джереми Ридер, утверждают, что Binance продавала криптовалютные деривативы в нарушение Закона о ценных бумагах Онтарио (OSA) и федерального законодательства.

Иск требует возмещения ущерба и прекращения незаконной торговли деривативами. Истцы утверждают, что десятки тысяч канадских пользователей сайта Binance инвестировали в криптовалютные деривативы.

“В частности, среди трейдеров криптовалютных деривативов есть большое количество индивидуальных инвесторов”, – говорится в заявлении о выдаче сертификата.

По данным Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC), более 50 процентов канадских держателей криптовалют имеют на рынке не менее 5 000 долларов.

Binance – ведущая международная криптовалютная биржа, на которую по состоянию на март 2024 года приходится 58 % общего объема спот-торгов на централизованных биржах. Помимо лидирующей позиции в качестве основной площадки для спот-торговли криптовалютами, Binance также управляет крупнейшим рынком деривативов среди других бирж, таких как Bybit и OKX.

По данным Bybit, на рынке деривативов централизованной биржи (CEX) “почти полностью доминируют” Bynance, OKX и Bybit.

Последний коллективный иск против Binance был подан спустя несколько лет после того, как криптовалютная биржа объявила о планах прекратить свою деятельность в Онтарио в июне 2021 года после того, как OSC вынесла компании предупреждение.

Согласно новым судебным документам, “в результате несоблюдения приказа о приостановке продаж, объявленного в начале 2022 года, OSC уведомила ответчиков о своем намерении издать приказ о прекращении торговли”.

После того как в мае 2023 года Binance объявила о своем уходе из Канады, местные власти продолжили преследование биржи.

Расследование в отношении обвиняемых OSC продолжается.

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