Трюдо: Мы должны помнить о Геноциде армян и о последствиях равнодушия

Канада должна помнить о жертвах Геноцида армян. Это признал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем заявлении по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

Сегодня Канада присоединяется к армянской общине в стране и во всем мире, отмечая День памяти жертв Геноцида армян. Это день, когда мы вспоминаем темную главу в истории человечества, чтим память жертв и размышляем о страданиях, которые все еще продолжаются, сказал премьер-министр.

Двадцать лет назад правительство Канады официально признало Геноцид армян.

По словам премьер-министра Канады, апрель – это не только напоминание о Геноциде армян, но и возможность задуматься о последствиях равнодушия.

Канада признала Геноцид армян на уровне Палаты общин в 1996 и 2004 годах, на уровне Сената в 2002 году и на уровне правительства в 2006 году. В 2014 году Канада также признала геноцид мусульман-езидов в Синджаре.

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