Недвижимость выставлена на аукцион: люди с «морально сомнительными” намерениями охотятся за сделками

Город Longueuil планирует продать почти 600 объектов недвижимости на аукционе после того, как они были конфискованы из-за неуплаты городских налогов на недвижимость. Тем не менее, не стоит удивляться, если количество резиденций, которые на самом деле будут выставлены на аукцион, приблизится к двадцати, говорит эксперт.



«В 2023 году в Квебеке в какой-то момент говорили о более чем 500 объектах недвижимости, которые будут выставлены на аукцион. В итоге было 28 объектов недвижимости, и в основном это были земельные участки», – рассказывает брокер по жилой недвижимости The Agency Montreal Вианни Годбаут.

Специалист упоминает, что есть также покупатели, которые «охотятся» за такой выгодой, некоторые из которых не имеют самые лучшие намерения.

«Это люди, которые собираются воспользоваться незнанием людей, которые попали в трудную ситуацию и не знают, как с этим справиться”, -объясняет он. Они подойдут к кому-то, например, кто владеет домом стоимостью 500 000 долларов и должен 8000 долларов налогов. Они в шоке от сложившейся ситуации и не видят выхода. Но они не думали выставлять свое жилье на продажу. Мошенники скажут им: “Я предлагаю тебе 320 000 долларов, чтобы город не отобрал у тебя дом и ты получишь деньги через три недели”. Они подписывают с владельцем дома обещание о покупке, а затем быстро находят покупателя на этот дом за 420 000 долларов”»

Это способ ведения бизнеса, который Мистер Годбаут считает «морально сомнительным», но который действительно существует. «Они просто пытаются нажиться на человеческих страданиях»,-критикует он. Таким образом они зарабатывают 100 000 дол за пару недель.Для домовладельцев и банков возможно несколько сценариев, прежде чем городская администрация сможет наложить арест на дом или землю.

Во-первых, банк может дать ссуду на уплату городского налога, чтобы город не отобрал дом и банк потерял ипотеку.

Во-вторых, если люди находят деньги на выплату ипотеки, но не могут заплатить городские налоги, банк добавляет их к выплате по ипотеке.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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