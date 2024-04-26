Бывший водитель автобуса признал себя виновным в сексуальных домогательствах к девочке-подростку

Согласно совместному изложению фактов, 30-летняя жертва познакомилась с 70-летним Пьером Лафонтеном, когда он был водителем ее автобуса, а она училась в 7 классе. Они регулярно общались в течение трех лет.
“Она считала его другом и доверенным лицом”, – говорится в судебном документе.
Когда жертва, которой тогда было 15 лет, перешла в 9-й класс другой школы, 55-летний мужчина предложил ей обменяться номерами телефонов, на что она согласилась.
“В то время девушка переживала трудный период в своей жизни и была уязвима. Она страдала от расстройств пищеварения”, – говорится в документе.
Однажды Лафонтен попросил девушку о встрече в торговом центре Champlain в Броссаре, поднял ее на руки и начал целовать. Согласно ее показаниям, она “застыла”.
«Общение» усилилось после первой встречи, когда Лафонтен два-три раза в неделю заезжал в обеденное время и занимался с девочкой-подростком оральным сексом.
В судебном документе упоминалось, что в то время у нее не было сексуального опыта, и она “притворялась, что испытывает удовольствие”, но хотела, чтобы “это прекратилось”.
“Обвиняемый говорит ей, что если она расскажет о том, чем они занимаются, то разрушит его жизнь. Девушка видела в нем свой единственный источник утешения”, – говорится в документе.
Лафонтен занимался незащищенным сексом с девушкой через четыре месяца после встречи в торговом центре Шамплейн, когда жертва сказала, что ей “было больно и она чувствовала себя грязной”.
Встречи в обеденный перерыв продолжались “различными сексуальными контактами”, которые становились “интенсивными и унижающими достоинство”, а вечерние онлайн-чаты с показами по веб-камере и откровенными разговорами сопровождали это безумие.
Отношения продолжались более пяти лет.
В конце концов жертва обратилась за помощью к психологу и поняла, что ее переживания не были нормальными.
“Обвиняемый всегда был полностью осведомлен о возрасте девушки и приложил все усилия, чтобы, представляя ее другим людям, не называть ее настоящего возраста или даже имени”, – говорится в документе, добавляя, что он использовал прозвище, когда обращался к ней.
Признавая себя виновным в сексуальной эксплуатации, Лафонтен признает, что имел власть над девочкой-подростком и что она зависела от него и подвергалась эксплуатации.
Лафонтен признал себя виновным в нескольких преступлениях сексуального характера, включая сексуальные прикосновения, эксплуатацию и другие обвинения.
Дата вынесения приговора назначена на 4 сентября.
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