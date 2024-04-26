Бывший водитель автобуса признал себя виновным в сексуальных домогательствах к девочке-подростку

Бывший водитель автобуса, который в течение пяти лет сексуально эксплуатировал девочку-подростка, признал себя виновным в многочисленных сексуальных преступлениях в понедельник в здании суда Квебека.

Согласно совместному изложению фактов, 30-летняя жертва познакомилась с 70-летним Пьером Лафонтеном, когда он был водителем ее автобуса, а она училась в 7 классе. Они регулярно общались в течение трех лет.

“Она считала его другом и доверенным лицом”, – говорится в судебном документе.

Когда жертва, которой тогда было 15 лет, перешла в 9-й класс другой школы, 55-летний мужчина предложил ей обменяться номерами телефонов, на что она согласилась.

“В то время девушка переживала трудный период в своей жизни и была уязвима. Она страдала от расстройств пищеварения”, – говорится в документе.

Однажды Лафонтен попросил девушку о встрече в торговом центре Champlain в Броссаре, поднял ее на руки и начал целовать. Согласно ее показаниям, она “застыла”.

«Общение» усилилось после первой встречи, когда Лафонтен два-три раза в неделю заезжал в обеденное время и занимался с девочкой-подростком оральным сексом.

В судебном документе упоминалось, что в то время у нее не было сексуального опыта, и она “притворялась, что испытывает удовольствие”, но хотела, чтобы “это прекратилось”.

“Обвиняемый говорит ей, что если она расскажет о том, чем они занимаются, то разрушит его жизнь. Девушка видела в нем свой единственный источник утешения”, – говорится в документе.

Лафонтен занимался незащищенным сексом с девушкой через четыре месяца после встречи в торговом центре Шамплейн, когда жертва сказала, что ей “было больно и она чувствовала себя грязной”.

Встречи в обеденный перерыв продолжались “различными сексуальными контактами”, которые становились “интенсивными и унижающими достоинство”, а вечерние онлайн-чаты с показами по веб-камере и откровенными разговорами сопровождали это безумие.

Отношения продолжались более пяти лет.

В конце концов жертва обратилась за помощью к психологу и поняла, что ее переживания не были нормальными.

“Обвиняемый всегда был полностью осведомлен о возрасте девушки и приложил все усилия, чтобы, представляя ее другим людям, не называть ее настоящего возраста или даже имени”, – говорится в документе, добавляя, что он использовал прозвище, когда обращался к ней.

Признавая себя виновным в сексуальной эксплуатации, Лафонтен признает, что имел власть над девочкой-подростком и что она зависела от него и подвергалась эксплуатации.

Лафонтен признал себя виновным в нескольких преступлениях сексуального характера, включая сексуальные прикосновения, эксплуатацию и другие обвинения.

Дата вынесения приговора назначена на 4 сентября.

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