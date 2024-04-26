Температура в Монреале резко понизилась после теплого начала недели

После исключительно теплого апрельского дня во вторник температура в среду понизится.

Резкий холодный фронт, охвативший Квебек, приведет к резкому снижению температуры в течение дня, и в некоторых районах дождь, возможно, сменится мокрым снегом.

Окружающая среда и изменение климата Канада распространила предупреждения о внезапных заморозках к востоку от Квебека, включая регион Шарлевуа.

Ожидается, что температура понизится на 10 градусов, что приведет к замерзанию луж.

Такие поверхности, как шоссе и тротуары, могут обледенеть и стать скользкими.

В некоторых районах полуострова Гаспе действует предупреждение о снегопаде, который может сопровождаться сильным ветром, что может привести к ухудшению видимости на дорогах.

В восточных районах провинции ожидаются осадки.

В Монреале ветер может сменить направление на северное, скорость может возрасти до 30-50 км/ч.

Ожидается, что во вторник днем температура понизится более чем на 20 градусов.

В среду вечером температура должна опуститься до -2 градусов по Цельсию, по сравнению с максимумом вторника в 19,5 градусов.

Обычная дневная температура 24 апреля в Монреале составляет 13 градусов тепла, в то время как минимальная – 3 градуса тепла.

Ожидается, что солнце вернется в среду днем.

К пятнице температура должна вернуться к сезонному уровню, а на выходные ожидается более умеренный воздух.

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