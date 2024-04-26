Вдова ищет ответы на вопросы после того, как ее муж погиб на соревнованиях Ironman в Техасе

Жан-Франсуа Ален был здоровым человеком, который более десяти лет участвовал в соревнованиях по триатлону.

В этом году ему должно было исполниться 50 лет, и его вдова Вероник Трамбле говорит, что он поставил перед собой цель поучаствовать в соревнованиях по триатлону Ironman, чтобы отметить это событие. Это изнурительное соревнование требует тщательной подготовки, поэтому, помимо тренировок дома в Монреале, он и его друг записались на Half Ironman в Галвестоне, штат Техас, на 7 апреля 2024 года.

Трамбле, которая обычно путешествовала со своим мужем и разделяла его любовь к бегу, вспоминает, как они разговаривали в последний раз. Это было в FaceTime, и Ален только что закончил принимать углеводы, чтобы подготовиться к важному дню. “Он был в восторге”, – сказала она. “Я сказала ему, чтобы он был в безопасности”. Она сказала, что у него отличное здоровье и он даже ходил к врачу за неделю до отъезда.

На следующее утро, во время первого этапа триатлона — заплыва — что-то пошло не так. По словам Трамбле, муж поднял руку, чтобы подать сигнал о помощи. То, что произошло за несколько минут между этим сигналом и его прибытием в больницу, теперь является частью расследования, которое семья организовала через хьюстонского адвоката Уильяма Мойе. Тремблей говорит, что показания свидетелей указывают на возможную задержку с получением помощи.

“Он поднял руку, призывая на помощь. И после этого у нас появилось несколько свидетелей, и есть некоторая информация, которая указывает на то, что были проблемы”. Она говорит, что потеря мужа, с которым она прожила 29 лет, отца двух ее сыновей-подростков, стала для нее потрясением. “Он был моим лучшим другом”, – сказала она.

Вскрытие уже произведено, но его результаты будут известны только через несколько месяцев. Случаи смерти во время соревнований Ironman редки, но они все же случаются. Подавляющее большинство этих смертей происходит во время плавательной части триатлона. Анестезиолог доктор Ричард Голд из Университета Дьюка потратил годы на изучение случаев смерти, которые происходят во время триатлонов. Он говорит, что, хотя большинство считает, что эти смерти вызваны сердечными приступами, факты показывают, что может быть и другая причина.

“Например, если это сердечный приступ, то можно ожидать, что люди будут подвергаться такому же стрессу во время физических упражнений, будь то бег или езда на велосипеде, как и во время плавания. И все же во время сухих этапов триатлона очень мало смертей”, – сказал он. “Так что, на мой взгляд, этому может быть другое объяснение, которое мне было интересно изучить, а именно вызванный плаванием отек легких (SIPE)”. Это состояние, при котором легкие наполняются жидкостью изнутри организма, а не водой. Он говорит, что некоторые люди более подвержены этому заболеванию, и результаты исследования используются для определения факторов риска и предотвращения летальных исходов.

Трамбле, тем временем, не может прийти в себя от смерти своего мужа. “Он был движущей силой нашей семьи”, – сказала она. “В последние минуты, которые я провела с ним перед его смертью, я попросила его дать мне силы продолжать жить в том же духе, в котором он руководил нашей семьей”.

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