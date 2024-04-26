Министр общественной безопасности Квебека заплатил частной компании 1375 долларов за написание речи

О сделке сообщила во вторник член Либеральной партии Квебека (PLQ) Дженнифер Маккароне в ходе исследования бюджетных ассигнований Министерства общественной безопасности, которое является проверкой подотчетности.
“Господин министр, у вас есть пресс-атташе?” – спросила Маккароне, отметив, что ей, мягко говоря, показалось “любопытным”, что министр отдает написание речи на аутсорсинг частному сектору.
Речь шла о законопроекте № 14 о модернизации полицейской службы, который был принят 3 октября и одобрен два дня спустя.
“Да, один”, – ответил Боннардель, имея в виду своего политического атташе Максима Беланже.
Далее Маккароне сказала, что она была “поражена”, узнав из книг, что министр обратился в монреальское агентство Media Presse с просьбой написать речь.
“Ваши пресс-атташе не пишут речи за вас?” – спросила она. “Я пишу свои речи сама, у меня нет пресс-атташе, (…) но вы заплатили кому-то, чтобы он написал эту речь за вас?”
Либеральный политик добавила, что контракт был заключен по взаимному согласию, то есть без объявления тендера.
“Я полагаю, все пресс-атташе были заняты?” продолжила она.
Боннардель утверждал, что заказ был сделан не его ведомством, а отделом коммуникаций министерства.
“Есть разница”, – сказал он.
“Это все равно большие деньги, 1375 долларов за написание речи”, – парировала Маккароне. “Возможно, вам нужно нанять больше пресс-секретарей. Я не знаю”.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.