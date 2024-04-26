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Новости Министр общественной безопасности Квебека заплатил частной компании 1375 долларов за написание речи

Министр общественной безопасности Квебека заплатил частной компании 1375 долларов за написание речи

Степан Артемьевский Апр 26, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Министр общественной безопасности Квебека заплатил частной компании 1375 долларов за написание речи отключены 6 Просмотров

Министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель заплатил частному коммуникационному агентству 1375 долларов за написание одной из своих речей.

 

О сделке сообщила во вторник член Либеральной партии Квебека (PLQ) Дженнифер Маккароне в ходе исследования бюджетных ассигнований Министерства общественной безопасности, которое является проверкой подотчетности.

“Господин министр, у вас есть пресс-атташе?” – спросила Маккароне, отметив, что ей, мягко говоря, показалось “любопытным”, что министр отдает написание речи на аутсорсинг частному сектору.

Речь шла о законопроекте № 14 о модернизации полицейской службы, который был принят 3 октября и одобрен два дня спустя.

“Да, один”, – ответил Боннардель, имея в виду своего политического атташе Максима Беланже.

Далее Маккароне сказала, что она была “поражена”, узнав из книг, что министр обратился в монреальское агентство Media Presse с просьбой написать речь.

“Ваши пресс-атташе не пишут речи за вас?” – спросила она. “Я пишу свои речи сама, у меня нет пресс-атташе, (…) но вы заплатили кому-то, чтобы он написал эту речь за вас?”

Либеральный политик добавила, что контракт был заключен по взаимному согласию, то есть без объявления тендера.

“Я полагаю, все пресс-атташе были заняты?” продолжила она.

Боннардель утверждал, что заказ был сделан не его ведомством, а отделом коммуникаций министерства.

“Есть разница”, – сказал он.

“Это все равно большие деньги, 1375 долларов за написание речи”, – парировала Маккароне. “Возможно, вам нужно нанять больше пресс-секретарей. Я не знаю”.

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