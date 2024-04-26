“Чрезвычайно сложные” работы задерживают завершение строительства станции REM на Западном острове

Завершение строительства монреальской станции Réseau express metropolitain (REM) в очередной раз отложено.

Официальные лица обвиняют в задержке “крайне сложные” работы в туннеле Мон-Рояль, заявляя, что ветки Дю-Монтань и Анс-а-л’Орм не откроются к концу года, как планировалось.

В опубликованном в среду отчете о проделанной работе чиновники заявили, что они все еще работают над модернизацией туннеля Мон-Руаяль, столетней инфраструктуры, проходящей через гору.

В результате технические испытания еще не начались, и второй этап строительства сети, соединяющей Северное побережье, Лаваль и Западный остров с центром Монреаля, не состоится в конце 2024 года, как планировалось.

В своем обновлении REM не указала новый график, заявив, что дата начала второго этапа “будет определена позднее”.

По данным Radio-Canada ожидается, что работы не начнутся даже к началу 2025 года.

Прежде чем приступить к испытаниям в туннеле, REM еще предстоит установить тумбы, датчики и 600 км электрических кабелей.

Организация настаивает на том, чтобы рабочие находились на земле “днем и ночью, семь дней в неделю”, чтобы поддерживать темп работ в туннеле.

Технические испытания начнутся “в ближайшие несколько недель” между станциями Дю-Монтань и Сент-Дороте и будут постепенно распространяться на всю сеть в течение лета.

Запуск REM был отмечен многочисленными задержками.

В настоящее время работает одна ветка, соединяющая центр Монреаля с Броссаром на Южном побережье.

Прошлым летом она стала обслуживать первых пассажиров.

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