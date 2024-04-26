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Новости “Чрезвычайно сложные” работы задерживают завершение строительства станции REM на Западном острове

“Чрезвычайно сложные” работы задерживают завершение строительства станции REM на Западном острове

Виктория Христова Апр 26, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи “Чрезвычайно сложные” работы задерживают завершение строительства станции REM на Западном острове отключены 9 Просмотров

Завершение строительства монреальской станции Réseau express metropolitain (REM) в очередной раз отложено.

 

Официальные лица обвиняют в задержке “крайне сложные” работы в туннеле Мон-Рояль, заявляя, что ветки Дю-Монтань и Анс-а-л’Орм не откроются к концу года, как планировалось.

В опубликованном в среду отчете о проделанной работе чиновники заявили, что они все еще работают над модернизацией туннеля Мон-Руаяль, столетней инфраструктуры, проходящей через гору.

В результате технические испытания еще не начались, и второй этап строительства сети, соединяющей Северное побережье, Лаваль и Западный остров с центром Монреаля, не состоится в конце 2024 года, как планировалось.

В своем обновлении REM не указала новый график, заявив, что дата начала второго этапа “будет определена позднее”.

По данным Radio-Canada ожидается, что работы не начнутся даже к началу 2025 года.

Прежде чем приступить к испытаниям в туннеле, REM еще предстоит установить тумбы, датчики и 600 км электрических кабелей.

Организация настаивает на том, чтобы рабочие находились на земле “днем и ночью, семь дней в неделю”, чтобы поддерживать темп работ в туннеле.

Технические испытания начнутся “в ближайшие несколько недель” между станциями Дю-Монтань и Сент-Дороте и будут постепенно распространяться на всю сеть в течение лета.

Запуск REM был отмечен многочисленными задержками.

В настоящее время работает одна ветка, соединяющая центр Монреаля с Броссаром на Южном побережье.

Прошлым летом она стала обслуживать первых пассажиров.

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