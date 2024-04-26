Продавец магазина в больнице после утреннего ножевого ранения в Сен-Лоране

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 4 часа утра по поводу инцидента на бульваре Марсель-Лорен недалеко от бульвара Кот-Вертю.
“Когда полиция прибыла на место происшествия, она обнаружила пострадавшего с ранением верхней части тела”, – сказала Сабрина Готье, представитель полиции Монреаля. “Согласно первоначальной информации, мужчина вошел в магазин, пробрался к другой стороне прилавка и ударил продавца ножом”.
Затем подозреваемый скрылся с места происшествия.
Пострадавший был доставлен в больницу, где его состояние все еще оценивается.
Был установлен периметр безопасности, позволяющий следователям осмотреть место происшествия.
Причины столь кровавой разборки остаются неизвестными
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