Профессора права Университета Макгилла объявляют бессрочную забастовку

11 апреля ассоциация объявила, что более трех четвертей ее членов проголосовали за бессрочную забастовку, если предварительное соглашение не будет достигнуто к 23 апреля.
“Компания не согласилась на проведение переговоров достаточной продолжительности или частоты. Переговоры велись недобросовестно”.
Ассоциация представляет штатных преподавателей юридического факультета университета и требует, среди прочего, “защиты от произвольных решений, влияющих на их карьеру”, повышения заработной платы и права голоса в руководстве факультета.
“Отказ Макгилла согласовать стандартные условия, общие для всех других университетов, спровоцировал эту забастовку”, – сказал Ричард Джанда, главный переговорщик AMPL, в пресс-релизе.
Он добавляет: “Вместо того, чтобы работать с преподавателями, чтобы избежать трудностей для студентов, администрация делает все возможное, чтобы создать трудности для студентов. Она заявила, что ее цель – ликвидировать AMPL, что является прямым нарушением законов Квебека”.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.