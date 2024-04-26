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Новости Профессора права Университета Макгилла объявляют бессрочную забастовку
McGill
Одно из зданий Университета McGill.

Профессора права Университета Макгилла объявляют бессрочную забастовку

Виктория Христова Апр 26, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Профессора права Университета Макгилла объявляют бессрочную забастовку отключены 10 Просмотров

Ассоциация профессоров права Университета Макгилла (AMPL) объявляет бессрочную забастовку в среду в ответ на то, что она называет отказом Университета Макгилла “вести реальные переговоры”.

 

11 апреля ассоциация объявила, что более трех четвертей ее членов проголосовали за бессрочную забастовку, если предварительное соглашение не будет достигнуто к 23 апреля.

“Компания не согласилась на проведение переговоров достаточной продолжительности или частоты. Переговоры велись недобросовестно”.

Ассоциация представляет штатных преподавателей юридического факультета университета и требует, среди прочего, “защиты от произвольных решений, влияющих на их карьеру”, повышения заработной платы и права голоса в руководстве факультета.

“Отказ Макгилла согласовать стандартные условия, общие для всех других университетов, спровоцировал эту забастовку”, – сказал Ричард Джанда, главный переговорщик AMPL, в пресс-релизе.

Он добавляет: “Вместо того, чтобы работать с преподавателями, чтобы избежать трудностей для студентов, администрация делает все возможное, чтобы создать трудности для студентов. Она заявила, что ее цель – ликвидировать AMPL, что является прямым нарушением законов Квебека”.

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