CAQ продолжает уступать PQ в намерениях голосовать: либералы сейчас на 2-м месте

Согласно последнему опросу, проведенному Pallas Data, коалиция “Авенир Квебека” (CAQ) продолжает уступать Квебекской партии (PQ) в отношении намерений голосовать, и партия Франсуа Лего сейчас находится на третьем месте, уступая PQ и Либеральной партии (PLQ).

Согласно данным Pallas, базирующейся в Торонто, PQ вновь лидирует по количеству избирателей, которые приняли решение голосовать, – 33 процента, на 10 пунктов опережая PLQ (23 процента). Партия Лего занимает третье место с 20 процентами голосов, в то время как “Солидарность Квебека” (QS) пользуется поддержкой 13 процентов.

Консервативная партия (ПКК) сократила отставание до 11%.

В ходе предыдущего февральского опроса Pallas партия Поля Сен-Пьера Пламондона набрала 31 процент голосов, что означает, что за два месяца она прибавила два процентных пункта.

И наоборот, снижение CAQ продолжается. С февраля она потеряла три процента и испытывает неодобрение в пригороде Монреаля, где добилась значительных успехов на выборах 2022 года.

Неожиданность опроса, однако, заключается в том, что PLQ занимает второе место по числу избирателей, благодаря росту на восемь процентных пунктов с февраля. QS также уступает PQ, о чем свидетельствует его падение на четыре пункта с февраля.

Этот опрос Pallas Data, проведенный 20 и 21 апреля по случайной выборке из 1256 респондентов, был проведен по заказу Qc125.

Создатель Qc125 Филипп Ж. Фурнье рассказал L’actualité, что эти результаты показывают масштаб проблемы, стоящей перед CAQ, поскольку, помимо часто упоминаемых неудач в регионе Квебек-Сити, партия также испытывает трудности в Большом Монреале и других районах провинции.

В Большом Монреале CAQ получила 18% поддержки, опередив PLQ (32%) и PQ (30%). В регионе Квебек-Сити она получила 16% поддержки, что меньше, чем у PQ (38%) и PCQ (30%).

В остальной части Квебека CAQ (24%) заняла второе место, уступив PQ (38%). Несмотря на значительный скачок в рейтинге либералов (на восемь процентных пунктов выше, чем в феврале), Фурнье подчеркивает, что “необходимы дальнейшие опросы, прежде чем мы сможем определить, является ли это отклонением”.

Однако не исключено, что открытое заявление PQ о своем намерении провести референдум о независимости Квебека к 2030 году, если она придет к власти, может усилить поддержку PLQ.

“Однако важно отметить, что PLQ рискует потерпеть крах, если ей не удастся заручиться поддержкой франкоязычного большинства, где, по данным Pallas, она пользуется поддержкой лишь 10%”, – написал Фурнье в газете.

По словам основателя Qc125, QS также страдает от роста популярности PQ. Он отметил, что только 65% избирателей QS в 2022 году по-прежнему поддерживают партию, в то время как 30% перешли на сторону PQ.

Другой опрос, проведенный фирмой “Леже” и опубликованный во вторник днем, гораздо менее благоприятен для PLQ. Он ставит либералов на третье место с 15-процентной поддержкой, значительно уступая PQ (34%) и CAQ (24%). QS занимает четвертое место с 14 процентами, а PCQ – пятое с 10 процентами.

Этот опрос был проведен для Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec и TVA среди 1026 жителей Квебека в период с 19 по 21 апреля.

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