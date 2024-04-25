Все меньше студентов-медиков изучают семейную медицину, что приводит к нехватке врачей

Если вы искали семейного врача, то знаете, как трудно его найти – многие жители как Квебека, так и Онтарио, не имеют к нему доступа. В других провинциях дело обстоит ничуть не проще.

Некоторые семейные врачи уходят на пенсию, другие уходят из семейной медицины, но все меньше студентов-медиков могут, да и хотят занять их места.

Медицинская ассоциация обеспокоена сокращением числа студентов-медиков, выбирающих семейную медицину, и говорит, что необходимы решения, прежде чем нехватка врачей усугубится.

По данным Медицинской ассоциации, 2,3 миллиона человек по всей провинции не имеют регулярного доступа к первичной медицинской помощи, и ожидается, что всего за два года это число может удвоиться.

“Отсутствие доступа к семейному врачу может негативно сказаться на состоянии здоровья всех жителей”, – говорит президент OMA доктор Эндрю Парк.

Он также говорит что, хотя Квебек нуждается в семейных врачах, а студенты-медики избегают семейной медицины.

“Что все это значит для пациентов? Это означает, что семейных врачей, практикующих семейную медицину, станет меньше, а значит, и доступ к медицинской помощи будет меньшим”.

Расходы на содержание кабинетов врачей значительно возросли, но их оплата – нет.

“За последние 10 лет инфляция выросла на 25,4%, в то время как средний размер оплаты вырос всего на 6,1%”, – говорит Парк.

Это усугубляет растущую административную нагрузку.

“Если вы представляете себе любую работу, которую вы выполняете, как простое задание, состоящее из 15 шагов вместо двух, – вот на что похожа практика семейной медицины в наши дни”, – объясняет Парк.

Врачи хотят, чтобы эти проблемы были решены.

“Мы хотим подчеркнуть срочность. Нам нужно что-то сделать прямо сейчас, чтобы студенты выбрали семейную медицину в качестве своей будущей профессии”, – говорит доктор Азаде Моавени, директор по медицинскому образованию в рамках бакалавриата на факультете семейной и общественной медицины.

Чтобы у каждого жителя был семейный врач.

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