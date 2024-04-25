Стройки, отложенные из-за банкротства

Пресса узнала, что банкротство завода в городе Drummondville привело к задержкам и головным болям на некоторых из крупнейших строительных площадок в центре Монреаля за последние несколько месяцев.

Beaulieu Revêtement должна была, в частности, обеспечить отделочные материалы для фасада Maestria (61 этаж), кондоминиумов MAA (34 этажа) и Auguste and Louis (21 этаж), проектов Devimco, а также для Mansfield (19 этажей) от застройщика Brivia.

Однако прошлой осенью компания с 400 сотрудниками обанкротилась, имея на складах материалы, изготовленные по индивидуальному заказу для строительных проектов ее клиентов.

В судебном иске Devimco указала, что Beaulieu Revêtement и его дочерние компании были « критически важными поставщиками » для нескольких ее проектов. Промоутер добавляет, что необходимо, чтобы товары, « заказанные у Beaulieu Revêtement , были доставлены и проданы им как можно скорее ».



Beaulieu Revêtement был настолько важным поставщиком для Devimco, что застройщик прошлым летом внес ему аванс в размере 3,7 миллиона долларов, чтобы попытаться удержать его на плаву, согласно судебному документу. Но эта попытка спасти завод от банкротства провалилась.

В общей сложности компания должна своим кредиторам 42 миллиона долларов, в том числе нескольким поставщикам в регионе. По состоянию на 2020 год компания Beaulieu Coating получила более 5 миллионов государственных займов на строительство совершенно нового завода в Драммондвилле. Непонятно что произошло, чтобы 400 сотрудников завода строительных материалов оказались без работы? И когда теперь будут построены небоскребы в центре Монреаля, строительство которых должно было быть завершено в этом году?

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