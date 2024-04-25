Тело обнаружено в Лаурентиане, Квебек, ведется расследование

Служба безопасности Квебека (SQ) проводит расследование по факту обнаружения тела в Гренвиль-сюр-ла-Руж, муниципалитете в регионе Лаурентиен в Квебеке.

По данным полиции, местный житель обнаружил тело мужчины в понедельник в 14:30. Он незамедлительно вызвал полицию и свокую помощь на место обнаружения. Были начаты необходимые следственные действия.

Полиция отмечает, что смерть мужчины наступила не так давно. Точное время смерти предстоит определить медикам.

Полиция также ожидает результатов вскрытия, чтобы определить причину смерти.

Внешне, по словам следователя, ничего не говорит о том, что она была насильственной.

Следственные действия продолжаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.