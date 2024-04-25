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Новости Тело обнаружено в Лаурентиане, Квебек, ведется расследование
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Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

Тело обнаружено в Лаурентиане, Квебек, ведется расследование

Степан Артемьевский Апр 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Тело обнаружено в Лаурентиане, Квебек, ведется расследование отключены 10 Просмотров

Служба безопасности Квебека (SQ) проводит расследование по факту обнаружения тела в Гренвиль-сюр-ла-Руж, муниципалитете в регионе Лаурентиен в Квебеке.

 

По данным полиции, местный житель обнаружил тело мужчины в понедельник в 14:30. Он незамедлительно вызвал полицию и свокую помощь на место обнаружения. Были начаты необходимые следственные действия.

Полиция отмечает, что смерть мужчины наступила не так давно. Точное время смерти предстоит определить медикам.

Полиция также  ожидает результатов вскрытия, чтобы определить причину смерти.

Внешне, по словам следователя, ничего не говорит о том, что она была насильственной.

Следственные действия продолжаются.

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