Шестеро канадских детей были возвращены из Сирии, но местонахождение их матери во вторник оставалось неясным.

В заявлении Global Affairs Canada говорится, что в настоящее время основное внимание уделяется защите частной жизни детей и обеспечению того, чтобы они получали поддержку и уход, необходимые для начала новой жизни.

Адвокат Лоуренс Гринспон, который помогал семье, рано утром во вторник получил сообщение от Global Affairs о том, что дети благополучно прибыли в Монреаль, где специализированная клиника помогает им устроиться.

Недавно он сообщил, что матери детей, которая родом из Квебека, Оттава отказала в помощи в возвращении в Канаду по соображениям безопасности.

Гринспон сказал, что, хотя женщине удалось покинуть лагерь для задержанных в Аль-Роже, нет никаких сведений о том, куда она направилась.

Канадцы были одними из многих иностранных граждан, содержащихся в центрах, созданных после того, как раздираемый междоусобицами регион был освобожден от военизированной группировки “Исламское государство Ирака и Леванта”.

В заявлении по международным делам выражается благодарность Автономной администрации Северной и Восточной Сирии за сотрудничество “в чрезвычайно сложных условиях безопасности”.

“Мы также выражаем нашу признательность Соединенным Штатам за их помощь в репатриации канадцев и за их ценную поддержку на протяжении всего этого процесса”.

Ранее Оттава организовала репатриацию других канадских женщин и детей из мест лишения свободы в Сирии.

Однако несколько канадских детей и их матери-неканадки продолжают жить в отчаянных условиях. Несколько канадских мужчин также находятся под стражей.

Делегация гражданского общества, посетившая сирийские лагеря для военнопленных в августе прошлого года, призвала Оттаву немедленно оказать консульскую помощь канадским заключенным и быстро репатриировать всех граждан, желающих вернуться в Канаду.

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