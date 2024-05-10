Шестеро канадских детей были возвращены из Сирии

В заявлении Global Affairs Canada говорится, что в настоящее время основное внимание уделяется защите частной жизни детей и обеспечению того, чтобы они получали поддержку и уход, необходимые для начала новой жизни.
Адвокат Лоуренс Гринспон, который помогал семье, рано утром во вторник получил сообщение от Global Affairs о том, что дети благополучно прибыли в Монреаль, где специализированная клиника помогает им устроиться.
Недавно он сообщил, что матери детей, которая родом из Квебека, Оттава отказала в помощи в возвращении в Канаду по соображениям безопасности.
Гринспон сказал, что, хотя женщине удалось покинуть лагерь для задержанных в Аль-Роже, нет никаких сведений о том, куда она направилась.
Канадцы были одними из многих иностранных граждан, содержащихся в центрах, созданных после того, как раздираемый междоусобицами регион был освобожден от военизированной группировки “Исламское государство Ирака и Леванта”.
В заявлении по международным делам выражается благодарность Автономной администрации Северной и Восточной Сирии за сотрудничество “в чрезвычайно сложных условиях безопасности”.
“Мы также выражаем нашу признательность Соединенным Штатам за их помощь в репатриации канадцев и за их ценную поддержку на протяжении всего этого процесса”.
Ранее Оттава организовала репатриацию других канадских женщин и детей из мест лишения свободы в Сирии.
Однако несколько канадских детей и их матери-неканадки продолжают жить в отчаянных условиях. Несколько канадских мужчин также находятся под стражей.
Делегация гражданского общества, посетившая сирийские лагеря для военнопленных в августе прошлого года, призвала Оттаву немедленно оказать консульскую помощь канадским заключенным и быстро репатриировать всех граждан, желающих вернуться в Канаду.
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