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Новости В Канаде обнаружены ключевые факторы, влияющие на качество отношений
Мужчина и женщина

В Канаде обнаружены ключевые факторы, влияющие на качество отношений

Виктория Христова Май 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде обнаружены ключевые факторы, влияющие на качество отношений отключены 2 Просмотров

Канадские исследователи решили сосредоточиться на факторе получения понимания от близких людей, который делает отношения центральными для самоидентификации человека.

 

Результаты показали, что самым важным фактором крепких отношений является чувство понимания.

В этом случае человек ценит отношения и находит в них особый смысл.

Исследователи решили провести четыре эксперимента одновременно.

В рамках исследования участники должны были подробно описать свое понимание и непонимание в различных сценариях отношений.

Ученые также спросили добровольцев, насколько близкие отношения важны для их самоощущения.

Результаты показали, что люди сильно согласны с тем, что в дружеских и романтических отношениях есть взаимопонимание.

Это приводит к тому, что люди стремятся сохранить отношения, которые являются частью их мировоззрения, и сформировать крепкие связи друг с другом.

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