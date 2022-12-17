Ватикан отдаст Греции кусочки Парфенона во имя экуменизма

Отправить в Афины три фрагмента скульптур Парфенона решил Папа римский Франциск, сообщает 16 декабря пресс-служба Святого престола

Отправить в Афины три фрагмента скульптур Парфенона решил Папа римский Франциск, сообщает 16 декабря пресс-служба Святого престола. Ватикан назвал этот жест «пожертвованием» Папы архиепископу Афин и всея Греции Иерониму II «как конкретный знак его искреннего желания идти экуменическим путем истины».

Подчеркивается, что сие «пожертвование» является не двусторонним решением о возвращении Греции ее святынь, но подобием религиозного пожертвования.

Как отмечает AP, такая оговорка могла быть сделана для того, чтобы этот акт не стал прецедентом для выдачи других артефактов из фондов музеев Ватикана.

Напомним, значительная часть фриза Парфенона была вывезена в начале XIX века лордом Элгиным якобы с разрешения властей Османской империи и теперь находится в Британском музее. Британский музей систематически отказывается возвращать скульптуры в Грецию, поочередно приводя несколько доводов, признаваемых Грецией как аргументы с доказанной несостоятельностью.

Благодарность Ватикану за решение передать Греции три фрагмента скульптур Парфенона выразил глава Элладской православной церкви Иероним II 16 декабря, сообщает пресс-служба синода церкви.

По словам Иеронима, в церкви «с чувством искренней благодарности и волнения» приветствовали подтверждение решения Папы римского Франциска передать три фрагмента Парфенона из запасов музея Ватикана.