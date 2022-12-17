Мы уже до такой степени привыкли к таким признакам новогодних праздников, как елка, гирлянды, салат оливье и др., что почти не задумываемся о том, как они стали традиционными.

Мы уже до такой степени привыкли к таким признакам новогодних праздников, как елка, гирлянды, салат оливье и др., что почти не задумываемся о том, как они стали традиционными. Но часто отвечаем на вопрос наших детей о том, откуда появился Дед Мороз.

Образ Деда Мороза – статного добродушного старика с длинной пышной бородой, с посохом в руке и мешком подарков – сейчас знаком каждому ребенку и взрослому. Он приходит в Новый год, поздравляет, желает счастья и одаривает всех. Не удивительно, что его появления особенно ждут на детских утренниках. История появления Деда Мороза начинается с глубины веков, с мифологии древних славян. Но ошибается тот, кто думает, что он изначально был добрым волшебником, приносящим радость. Скорее наоборот. Славянский предшественник Деда Мороза – Снежный Дед, Карачун, Студенец, Трескун, Зимник, Морозко – был суров, старался заморозить тех, кто встретится на пути. И отношение к детям было своеобразное – унести в мешке… Не он раздавал подарки, а его было необходимо задабривать, чтобы избежать неприятностей. Вот откуда осталась забава – лепить снеговиков. На самом деле для наших предков это были идолы, изображающие бога зимы. С приходом христианства этот своеобразный дух Зимы сохранился в народных сказках.

Только в 19 веке Морозко, Мороз Иванович и другие персонажи сказок стали представляться хоть и строгими, но справедливыми существами. Доброта и трудолюбие вознаграждались, а лень и злоба – наказывались. Сказка Одоевского о Морозе Ивановиче – вот откуда появился Дед Мороз!

В 80-е годы 19 века с праздником Рождества, по примеру европейских стран, стали связывать персону, называемую Рождественский Дед (или Святочный Дед). Вот он уже приносил подарки, чтобы вознаградить детей за хорошее поведение в течение года. Но, в отличие от Санта Клауса, он не был святым и вообще не имел ничего общего с религией. А в сельской местности вовсе не заметили его появления и продолжали праздновать Святые вечера, как и раньше – с гаданиями и колядками. А вот широкой публике Дед Мороз стал знаком с 1910 года. И помогли в этом рождественские открытки. Сначала его рисовали в синей или белой шубе до пят, под цвет самой зиме. На голове изображалась шапка того же цвета, также Дед носил теплые валенки и рукавицы. Непременными атрибутами стали волшебный посох и мешок с подарками.

После прихода к власти большевики начали борьбу против “религиозного хлама”. В 1929 году запретили празднование Рождества как религиозного праздника. Понятно, что и Дед Мороз с рождественской елкой также впали в немилость. Даже сказки были признаны обманом, призванным затуманить головы народных масс.

И только в 1935 году с подачи Сталина вышло постановление ВЛКСМ о праздновании Нового Года. Предписывалось организовать новогодние елки для детей вместо дореволюционных рождественских. Отмечалось, что это прекрасная забава для малышей рабочих и крестьян, которые раньше могли только с завистью смотреть на развлечение отпрысков богачей. Символика елки тоже изменилась. Это был светский, а не религиозный праздник. Вместо Вифлеемской звезды на вершине лесной красавицы зажглась красная пятиконечная звезда. Дед Мороз же остался таким же добрым дедушкой, приносящим подарки. Он разъезжал на русской тройке в сопровождении любимой внучки Снегурочки.

Итак, мы разобрались, откуда появился Дед Мороз. Снегурочка же рядом с ним возникла гораздо позже. В древнеславянском фольклоре нет никакого указания на спутницу нашего Деда. Образ Снегурочки был придуман писателем А. Н.Островским. В его сказке она была дочкой Деда Мороза, которая пришла к людям, привлеченная музыкой. После появления оперы Н. А. Римского-Корсакова Снегурочка стала очень популярна. Иногда она появлялась на елках, но сама по себе, без Деда Мороза. В 1937 году на Ёлке в московском Доме Союзов впервые Снегурочка выступила вместе со своим Дедом. Превращение ее из дочери во внучку произошло потому, что веселая девочка или совсем юная девушка была ближе к детям, для которых и устраивался праздник.

С тех пор Снегурочка сопровождает Деда Мороза на любом новогоднем празднике, чаще всего именно она и является его ведущей. Правда, после полета Гагарина иногда на Ёлках вместо Снегурочки появлялся… космонавт.

История появления Деда Мороза в последнее время дополняется новыми страницами. Кроме Снегурочки, в добром новогоднем волшебстве принимают участие и новые сказочные герои. Например, Снеговик, появившийся в сказках замечательного детского писателя и мультипликатора Сутеева. Он то идет в лес за елочкой на праздник, то водит машину с подарками. Лесные звери в большинстве своем помогают Дедушке, а некоторые иногда пытаются помешать наступлению новогодних праздников. Зачастую в сценариях появляются Старички-Лесовички, Братья-Месяцы… Там, откуда появился Дед Мороз, он передвигался пешком или на крыльях метели. Впоследствии его стали представлять на лихой русской тройке. А сейчас в Великом Устюге содержатся и северные олени – самый настоящий зимний вид транспорта. Не может же самый добрый волшебник страны, чьи владения простираются до Северного полюса, отставать от Санта Клауса!

Любопытные дети хотят выяснить, сколько лет Деду Морозу. Несмотря на древние славянские корни, Дедушка еще довольно молод. Можно считать моментом его рождения появление сказки “Мороз Иванович” Одоевского (1840 год). Именно в ней впервые появляется добрый старик, который одаривает старательную девочку и наказывает ленивую. По этой версии, Деду 174 года.

Но в упомянутой сказке Мороз ни к кому не приходит, подарков в связи с праздником не раздает. Все это будет гораздо позже, ближе к концу 19 века. Если считать с этого момента, Деду Морозу еще нет и 150 лет. Если же считать датой его рождения 1935 год, когда снова начали проводить новогодние Ёлки, то у Деда намечается скромный юбилей – ему исполнится 80 лет.

Когда День рождения у Деда Мороза? Это еще один вопрос, которым озадачивают нас дети. Ведь им, получившим подарки на Новый год, часто хочется отблагодарить доброго старика. На этот вопрос можно ответить совершенно точно – 18 ноября. Ведь так решили сами дети, выбрав в качестве дня рождения день наступления зимы на родине Деда Мороза. Случилось это в 2005 году. И теперь каждый год в этот день проводится большой праздник, на который прибывают его коллеги. Это Санта Клаус из настоящей Лапландии, Паккайне из Карелии, Микулаш из Чехии и даже Чисхан из Якутии… С каждым годом размах празднования расширяется, съезжаются все новые гости. Но главное, со своей родины, с Костромы, поздравить Дедушку спешит Снегурочка. На празднование приглашаются и гости из других городов. Это и заместители Деда Мороза, которые будут приходит к детям на Новый год, и сказочные персонажи-помощники. Всех их ждут веселые мероприятия. А вечером Дед Мороз зажигает огоньки на самой первой елке и объявляет о начале подготовки к Новому году. После этого он с помощниками отправляется в путешествие по стране, чтобы успеть поздравить всех ее жителей.