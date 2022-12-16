Настенные фрески в Монреале украшают город, и домовладельцы могут заказать картину, которая украсит и их здание

Благотворительная организация MU вот уже пятнадцать лет украшает Монреаль, создавая настенные росписи в самых разных районах города, от центральных до самых неблагополучных.

За полтора десятка лет существования MU создала более 200 гигантских полотен на наружных стенах. Владельцы зданий могут обратиться с просьбой украсить их слепые стены и тем самым повысить их привлекательность. Но организация, что и понятно, оказывает матеральную поддержку художникам, выплачивая им справедливые гонорары за работу. Поэтому, если вы хотите украсить помещение снаружи настенной картиной, придётся поделиться с мастерами, что совершенно разумно.

К тому же, организация предлагает мастер-классы по настенному искусству и привлекает молодёжь к обучению технике живописи.

При создании каждой работы организация проводит конкурс среди художников. В конкурсе учитываются разные критерии, от стоимости до соблюдения технических требований, с учётом особенностей конкретного места. Домовладелец должен утвердить проект, ведь речь идёт об его здании.

Последняя на этот момент настенная работа, созданная благодаря организации, это огромная настенная картина L’art magnétique (“магнетизирующее искусство” и “притягательное искусство”), созданная художником Марком Сегином (Marc Seguin)éЭто произведение создано совместно с Фондом Жана-Поля РиопеляЮ управлением Туризма Монреаля и районом Плато Мон-Рояль, которые объединили усилия для создания этой фрески в честь уроженца Монреаля известнейшего художника и скульптора Жана-Поля Риопеля по случаю празднования столетнего юбилея художника, родившегося в 1922 году и сконачвшегося в 2002 году.

Эта фреска является частью коллекции Les bâtisseurs culturels montréalais, которая включает в себя уже более десятка работ, воздающих должное известным монреальским писателям, музыкантам, художникам, актёрам…

Работы по украшению города будут продолжаться, а все жители только выигрывают от того, что Монреаль станет краше и привлекательней.