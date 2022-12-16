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Prison
Камера.

Побег преступника из федеральной тюрьмы

Megan Jorgensen Дек 16, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля Оставить комментарий 166 Просмотров

Из федеральной тюрьмы Аршамбо, неподалёку от Монреаля, сбежал заключённый. Ведётся розыск

Вечером в четверг, 15 декабря, из федеральной тюрьмы в Sainte-Anne-des-Plaines совершил успешный побег один заключённый.

Вечером 15 декября охранники федеральной тюрьмы Archambault, которая находится в городе Sainte-Anne-des-Plaines, в районе Лорентид, на расстояниие менее 40 километров от Монреаля, совершая обычный обход, вдруг увидели пустую камеру, в которой должен был находиться и готовиться ко сну заключённый.

Некий Франсуа Пакет (François Paquette) сумел каким-то образом выбраться из тюрьмы и успешно скрыться (детали побега не сообщаются, может, он долгие годы туннель пробивал в стене, а днём заклеивал вход портретом какой-нибудь актрисы). Беглецу 53 года. Он был приговорён всего к трём с половиной годам заключения за попытку взлом чужой квартиры и попытку ограбления с использованием отмычки.

Приметы беглеца: рост 1 метр 85 см, вес — 85 кг, белый, кожа, скорее, бледная, глаза карие, волосы каштановые (если не покрасится). Близорук и носит очки (!). При встрече просьба сразу же связаться с полицией, никаких попыток самостотельно задержать его не предпринимать, хотя он не считался опасным, но сам факт побега вынуждает, возможно, пересмотреть отношение к нему.

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