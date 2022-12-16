Всю зиму в Монреале будет работать Каток Старого Порта. Он уже открыт и приглашает всех желающих

Большой каток на территории Старого Порта. Веселье, музыка, концерты, состязания, праздничная атмосфера. Монреалец – на коньки!

С 10 декабря в самом центре Монреаля, в Старом Порту, работает традиционный большой каток, на котором могут кататься как дети, так и взрослые. Отдыхающих, как начинающих, так и опытных конькобежцев, очень много, особенно вечерами, когда каток расцвечивается огнями. Всегда играет музыка — иногда быстрые марши, под которые детишкам приятно устраивать гонки местного значения, представляя себя знаменитыми спортсменами, а иногда медленная и плавная, под которую степенно прогуливаются убелённые сединами пары на своих коньках, повидавших виды…

Регулярно и часто на катке устраиваются интересные мероприятия. Некоторые из них приурочены ко дням недели («Пятницы открытий» или «Семейные Воскресенья», например), во время других выступают артисты, проводятся игры и состязания на льду.

На катке есть раздевалки и зона обогрева, где могут посидеть замёрзшие детишки, накатавшиеся вдоволь, но готовые к новым подвигам после небольшого отдыха. Около Большого колеса обозрения, прямо рядом с катком, есть бистро со столиками и креслами.

Разумеется, в декабре на катке будут организованы праздничные мероприятия, а сам он будет украшен к Рождеству и к празднованию Нового Года.

Каток Старого порта будет работать до 5 марта 2023.

Каток работает с 10 утра до 21 часа в будние дни с понедельника по среду и с 10 утра до 22 часов с четверга по воскресенье и в праздники. Но в ночь на 1 января и в ночь на 25 февраля он будет открыт до часу ночи.

Необходимо учитывать, что каждый день в 13 часов, в 16 часов и 18.30 каток закрывается примерно на полчаса или чуть больше (в зависимости от состояния льда и погоды) на обслуживание. Если очень большой наплыв посетителей, то могут быть и дополнительные небольшие перерывы.

Каток платный. С тарифами (индивидуальные, семейные, абонементы разных видов) можно ознакомиться на сайте катка.

Точное местоположение катка Старого Порта:

Напротив Маrché Bonsecours, между причалами Jacques-Cartier и l’Horloge (то есть, ближе к башне с часами)

Сайт катка Старого Порта: patinoireduvieuxport.com